Ο Όμιλος Sani/Ikos και το Women On Top ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης στον τουρισμό

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων απευθύνεται σε γυναίκες που απέχουν από την αγορά εργασίας για δύο ή περισσότερα χρόνια, προσφέροντάς τους εξειδικευμένη επιμόρφωση, mentoring και προοπτική απασχόλησης στον κλάδο της φιλοξενίας, σε έναν από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους της Μεσογείου.

5 Φεβρουαρίου 2024 - Ο Όμιλος Sani/Ikos, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, ενώνει τις δυνάμεις του με τον οργανισμό Women On Top, διοργανώνοντας το εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και mentoring “Ready for work (again) at tourism”.

Μέσω του προγράμματος, ο ξενοδοχειακός όμιλος σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό θα προσφέρουν σε 30 γυναίκες -με οποιοδήποτε επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο- τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας εστιάζοντας στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της φιλοξενίας και να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στον Όμιλο Sani/Ikos.

Το πρόγραμμα “Ready for work (again) at tourism” παρέχεται εντελώς δωρεάν και απευθύνεται σε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, που απέχουν από την αγορά εργασίας για δύο ή περισσότερα χρόνια. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ έως τις 25 Φεβρουαρίου. Τα επιμορφωτικά εργαστήρια ξεκινούν τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν σε τρεις φάσεις:

Α’ κύκλος: Δευτέρα 11 έως και Παρασκευή 15 Μαρτίου (10.00-15.00), οι συμμετέχουσες θα παρακολουθήσουν δωρεάν 10 πρακτικά και διαδραστικά εργαστήρια από τις εκπαιδεύτριες του Women On Top και θα εστιάζουν σε θεματικές, όπως η στρατηγική αναζήτησης εργασίας, η σύνταξη βιογραφικού, οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής κ.λπ. Οι συναντήσεις για τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

B’Κύκλος: Τρίτη 26 έως και Παρασκευή 29 Μαρτίου (10.00-12.30), οι συμμετέχουσες θα παρακολουθήσουν έναν δεύτερο κύκλο δωρεάν επιμόρφωσης από έμπειρα στελέχη του Ομίλου Sani/Ikos, γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, την ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής αγοράς, αλλά και πάνω σε θεματικά αντικείμενα όπως οι αρχές εξυπηρέτησης των επισκεπτών, η διαχείριση παραπόνων κ.λπ. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ οι εκπαιδευόμενες θα έχουν πρόσβαση και στην ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ομίλου Sani/Ikos, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Γ’Κύκλος: Με την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών εργαστηρίων, οι απόφοιτες θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με γυναίκες που έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού για μία τρίμηνη συνεργασία mentoring, η οποία θα τις εξοπλίσει με πολύτιμα εφόδια, δεξιότητες, εργαλεία και γνωριμίες, για να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας και να χτίσουν μια καριέρα στον χώρο της φιλοξενίας.

Τέλος, οι απόφοιτες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στον κορυφαίο ξενοδοχειακό όμιλο Sani/Ikos, έχοντας αποκομίσει μια μοναδική εμπειρία ενδυνάμωσης και δικτύωσης.

Η στήριξη και η ανάπτυξη των εργαζομένων, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της συμπερίληψης, είναι βασική επιχειρηματική προτεραιότητα και μέρος της στρατηγικής αειφορίας του Ομίλου Sani/Ikos. Το 2022, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις της εταιρείας αυξήθηκε πάνω από 30%, ενώ η επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού ενισχύθηκε κατά σχεδόν 50%. Περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες του Ομίλου σε θέματα αειφορίας, στην ετήσια Έκθεση ESG για το 2022.