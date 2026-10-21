Απόψε η 42η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn κληρώνει σήμερα 2.030.000 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 και αμέσως μετά θα γνωρίζουμε τον πίνακα κερδών.

Τι ισχύει με τον τρίδυμο λαχνό

Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς (Α, Β και Γ) που συνδέονται μεταξύ τους.​ Ο Α' λαχνός προκύπτει από μια κλήρωση πενταψήφιου αριθμού και μιας σειράς.​ Οι άλλοι δύο λαχνοί καθορίζονται ως εξής:​

- Ο Β' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε συν 1.​

- Ο Γ' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε μείον 1.​

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Αν η κλήρωση βγάλει την τελευταία σειρά, τότε ο Β' λαχνός θα είναι η πρώτη σειρά. ​ Αν η κλήρωση βγάλει την πρώτη σειρά, τότε ο Γ' λαχνός θα είναι η τελευταία σειρά.​

Ο τρίδυμος λαχνός χρηματοδοτείται από το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης. Τα κέρδη υπολογίζονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω σε εκατοντάδες (δηλαδή με διαιρέτη το 100).​

Ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης προσδιορίζεται από την κλήρωση ενός από τα τεμάχια (πέμπτα) του Α' λαχνού τριδύμου και κερδίζει το 80% του ποσού που αναλογεί στον Α' λαχνό.​ Εάν δεν υπάρχει τζάκποτ τότε ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης. ​

Μετά την κύρια κλήρωση του λαχείου, κληρώνεται ένα διψήφιος αριθμός που καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης του μεγάλου λαχνού. Αν αυτός ο αριθμός είναι ακριβώς οι δύο τελευταίοι αριθμοί του 1ου λαχνού (δηλαδή η δεκάδα και η μονάδα ταιριάζουν), τότε τα κέρδη του μεγάλου λαχνού αυξάνονται κατά 1.000.000€.

Δείτε την κλήρωση

{https://www.youtube.com/watch?v=P5rypbHjBpc}