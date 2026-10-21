Το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn κληρώνει σήμερα 2.030.000 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 και αμέσως μετά θα γνωρίζουμε τον πίνακα κερδών.
Τι ισχύει με τον τρίδυμο λαχνό
Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς (Α, Β και Γ) που συνδέονται μεταξύ τους. Ο Α' λαχνός προκύπτει από μια κλήρωση πενταψήφιου αριθμού και μιας σειράς. Οι άλλοι δύο λαχνοί καθορίζονται ως εξής:
- Ο Β' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε συν 1.
- Ο Γ' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε μείον 1.
Αν η κλήρωση βγάλει την τελευταία σειρά, τότε ο Β' λαχνός θα είναι η πρώτη σειρά. Αν η κλήρωση βγάλει την πρώτη σειρά, τότε ο Γ' λαχνός θα είναι η τελευταία σειρά.
Ο τρίδυμος λαχνός χρηματοδοτείται από το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης. Τα κέρδη υπολογίζονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω σε εκατοντάδες (δηλαδή με διαιρέτη το 100).
Ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης προσδιορίζεται από την κλήρωση ενός από τα τεμάχια (πέμπτα) του Α' λαχνού τριδύμου και κερδίζει το 80% του ποσού που αναλογεί στον Α' λαχνό. Εάν δεν υπάρχει τζάκποτ τότε ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης.
Μετά την κύρια κλήρωση του λαχείου, κληρώνεται ένα διψήφιος αριθμός που καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης του μεγάλου λαχνού. Αν αυτός ο αριθμός είναι ακριβώς οι δύο τελευταίοι αριθμοί του 1ου λαχνού (δηλαδή η δεκάδα και η μονάδα ταιριάζουν), τότε τα κέρδη του μεγάλου λαχνού αυξάνονται κατά 1.000.000€.
Δείτε την κλήρωση
{https://www.youtube.com/watch?v=P5rypbHjBpc}