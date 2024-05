Ο Σκότι Πίπεν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν φυσικά οι μόνοι διάσημοι εξ Αμερικής που βρέθηκαν στο Βερολίνο για το Final Four. Δίπλα τους ήταν και ο δημοφιλής ηθοποιός Bill Murray ο οποίος παρακολούθησε τον ημιτελικό και αμέσως μετά ρωτήθηκε ποια ομάδα υποστηρίζει απάντησε: Panathinaikos Mono!

Aναλυτικά όσα έγραψε ο δημοσιογράφος του σάιτ Ball in Europe.

«Bill Murray just became a PANATHINAIKOS fan!

My friend Emmet (@ballineurope) asked Bill Murray before the game: HEY! WHO YA GONNA CALL? PANATHINAIKOS MONO!»

{https://x.com/JoshBett1/status/1794073101568729549}