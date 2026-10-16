Θα «πετάξει έξω» αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά στο κέντρο της Αθήνας.

Στα θέματα τάξης και ασφάλειας, πόσο μάλλον όταν συνδέονται με το μεταναστευτικό, το ύφος μετράει περισσότερο από το μήνυμα.

Έτσι, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης το τερμάτισε από άποψη τονικότητας αναφερόμενος στο φαινόμενο υπενοικίασης από μετανάστες με άδεια διαμονής σε μετανάστες χωρίς χαρτιά δωματίων σε διαμερίσματα στα οποία στοιβάζονται, τελικά, δεκάδες άτομα: «Φέρνουμε διάταξη για να απαγορευθούν οι μισθώσεις και υπομισθώσεις, και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω, ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατειών».

Μιλώντας στον τ/σ ΣΚΑΪ εστίασε σε ένα υπαρκτό πρόβλημα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας, για να διεγείρει ξενοφοβικά ανακλαστικά με το γνωστό στην ακροδεξιά τρόπο επικοινωνίας: Επίδειξη πυγμής και απέχθειας απέναντι στους πιο "κακομοίρηδες" (Θεοχάρης) μεταξύ των «κακομοίρηδων».

Μέχρι τώρα το ρόλο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που γίνεται δεξιότερος των δεξιών τον είχε κατακτήσει ο Γιώργος Φλωρίδης. Αποκτά πλέον ανταγωνιστή.

Α.