Να ενώσουμε τη δύναμή μας για να προστατευτούμε από τα κοράκια, τους τραπεζίτες και τα funds. Τώρα που η πολιτική τους επιβάλει ακόμη μεγαλύτερες θυσίες.

Οι φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος και των συλλόγων των δανειοληπτών, η Επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους πλειστηριασμούς, εκατοντάδες εργαζομένων και λαού που τα τελευταία χρόνια ήρθαν αντιμέτωποι με το αίσχος των εξώσεων, των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, πήραμε μεγάλη πρωτοβουλία για κοινούς αγώνες ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο που έχει βάλει στο στόχαστρο τα σπίτια και την περιουσία του λαού.

Όλες οι Κυβερνήσεις έστρωσαν το δρόμο για τη σημερινή κατάσταση. Από την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, από τον νόμο για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ή τον νόμο που έκανε ποινικό αδίκημα την πάλη ενάντια στο ξεσπίτωμα του λαού, μέχρι τους νόμους που φοροαπαλλάσουν τους τραπεζίτες και ταυτόχρονα χαρατσώνουν το λαϊκό εισόδημα για να κερδοφορούν οι τραπεζίτες, όλοι έχουν βάλει πλάτη: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα έστρωσαν το δρόμο για να κερδίζουν οι μεγαλοκαρχαρίες, φορτώνοντας τα βάρη στο λαό. Μόνη τους έγνοια να προχωρήσουν τα σχέδια των μεγαλοαφεντικών, των τραπεζιτών και των βιομηχάνων.

Αυτά τα σχέδια επέβαλαν το κόψιμο μισθών και συντάξεων, αυτά τα σχέδια κι αυτή η πολιτική έχουν καταδικάσει το λαό σε δυσβάσταχτη ακρίβεια, φόρους, ξεσπιτωμό, φτώχεια, πολέμους και ανέχεια. Και για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής που θέλει πάντα το λαό να πληρώνει τις κρίσεις τους, τους πολέμους τους, ακόμη και την πανδημία ή τις φυσικές καταστροφές, έχουν επιστρατεύσει απάνθρωπους, αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους.

Τώρα ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Να ενώσουμε τη δύναμή μας για να προστατευτούμε από τα κοράκια, τους τραπεζίτες και τα funds. Τώρα που η πολιτική τους επιβάλει ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Που μας προετοιμάζουν για νέα μέτρα, για να υποφέρουμε το «δύσκολο χειμώνα» όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός ή για να συνηθίσουμε σε μια «κουλτούρα φερέτρων» όπως δήλωσε ο Δένδιας υπερασπίζοντας την εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Τα εργατικά σωματεία, οι φορείς, η Επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στου πλειστηριασμούς και οι σύλλογοι δανειοληπτών παίρνουμε την πρωτοβουλία και καλούμε το λαό σε ένα μεγάλο αγώνα που θα βάλει στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, την ανάγκη των οικογενειών μας να έχουν σταθερά ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους χωρίς το φόβο να τους το πάρει η τράπεζα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κανείς δεν είναι μόνος, κανένα δεν μπορούμε να αφήσουμε αβοήθητο στα νύχια των κορακιών. Κανείς να μην εμπιστευτεί την Κυβέρνηση της ΝΔ και καμία άλλη κυβέρνηση που θα λαμβάνει μέτρα δήθεν ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά στην ουσία θα παίρνει από τη μια τσέπη μας για να τα δίνει στην άλλη και μάλιστα πετσοκομμένα.

Αυτοί που φούσκωσαν με αέρα τα πανιά των funds και των servicers για να χαρακτηρίζουν μπαταχτσήδες ολόκληρες οικογένειες που έχουν χτυπηθεί από τις πολιτικές των κυβερνήσεών τους, έχουν κάνει νόμο το μπαταχτσιλίκι του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζιτών!

Αυτοί που με τους νόμους τους βγάζουν στο σφυρί μικρομάγαζα και μικρές επιχειρήσεις, έχουν για σύμμαχο τους τραπεζίτες που δίνουν δάνεια με προνομιακά επιτόκια στις επιχειρήσεις «για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας». Για να επιδοτούν δηλαδή τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και τους πολέμους κι απ’ την άλλη να χαρατσώνουν τα νέα ζευγάρια, τις λαϊκές οικογένειες.

Η βαρβαρότητα των πλειστηριασμών και των εξώσεων είναι η κανονικότητα των πολεμικών τους σχεδίων! Πατάνε κυριολεκτικά επί πτωμάτων για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Αυτή την πολιτική θα τη σταματήσει μόνο η πάλη του λαού! Αυτή η πάλη που θα επιβάλει την προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, που θα απαγορεύσει το αίσχος των εξώσεων. Τα χρήματα από τη φορολόγηση του ελληνικού λαού να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση φοιτητικών εστιών κι εργατικών κατοικιών και όχι πολεμικών εξοπλισμών. Στη συγκέντρωση της 24 Οκτώβρη στις 12μ στο Υπουργείο Οικονομικών, δυναμικά διαδηλώνουμε για το δικαίωμα του λαού μας στην κατοικία, για την προστασία της λαϊκής περιουσίας!

(Η Έφη Χαλιού είναι Μέλος της Επιτροπής του ΠΑΜΕ ενάντια στους πλειστηριασμούς και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ)