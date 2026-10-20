Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή μέσω e-mail μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Το ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαγωνισμών πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και τα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση κατά ειδικότητα των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

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Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://epop-plh.army.gr

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ ότι επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά της μοριοδότησής τους μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αίτησης και ειδικότητα, όπως παρακάτω:

Για τον Στρατό Ξηράς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για το Πολεμικό Ναυτικό: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την Πολεμική Αεροπορία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΟΠ: Τα δικαιολογητικά για όσους παρουσιαστούν στις Επιτροπές

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί για να παρουσιαστούν στις Επιτροπές υποχρεούνται κατά την προσέλευσή τους να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, τα παρακάτω:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Το Αντίγραφο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. (Σημ.: Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε περισσότερους του ενός διαγωνισμούς να φέρουν μαζί τους την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους σε κάθε διαγωνισμό).

Αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο RAPIDtest έως και σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης των εξετάσεων, το οποίο θα έχουν καθημερινά μαζί τους.

Το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ΕΠ.ΟΠ., που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα «Α» αυτού (Υπόδειγμα «8» της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Β» των Προκηρύξεων).

Γραφική Ύλη (2 μπλε στυλό, μολύβι, γόμα, ξύστρα)

Αθλητική περιβολή – περιβολή κολύμβησης (μαγιό, σκουφάκι, γυαλιά κολύμβησης, πετσέτα, σαγιονάρες)

Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις Επιτροπές η 7:30 π.μ.

Η διαδικασία για κάθε υποψήφιο θα διαρκέσει έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εξέτασης-δοκιμασίας θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για όσους συνεχίζουν ή όχι τη διαδικασία.