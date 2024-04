Η IBG Investments

Τέλος εποχής για την επενδυτική εταιρεία IBG Investments SA, την θυγατρική της Optima Bank με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Η IBG Investments που έχει ως κύριο αντικείμενο τις επενδυτικές συμμετοχές είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ως επενδυτικό όχημα για τη συμμετοχή της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (προγενέστερη ονομασία της Optima) σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της απόκτησης μεριδίων σε αμοιβαία κεφαλαία επιχειρηματικών συμμετοχών που εξειδικεύονταν σε τέτοιου είδους επενδύσεις.

Στις αρχές του 2024 εκκαθαρίστηκε η τελευταία επένδυση του αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών IBG Hellenic Fund III, του οποίου είναι μεριδιούχος η IBG Investments. Μετά από αυτό εκκίνησε η διαδικασία αποεπένδυσης της Optima από την IBG Investments, η οποία το 2023 είχε κύκλο εργασιών 210 χιλ. ευρώ και κέρδη και κέρδη 217 χιλ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως το IBG Hellenic Fund III προέβη το 2023 σε ρευστοποίηση της επένδυσης του σε φωτοβολταϊκό πάρκο αξίας 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ προ τριετίας είχε πωλήσει αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 70MW στην National Energy.

Η Notos Com Συμμετοχές

Μια άλλη συμμετοχή της Optima Bank με ειδικό ενδιαφέρον είναι εκείνη στη Notos Com Συμμετοχές. Η τράπεζα απέκτησε το 25% της Notos Com το 2022, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του εμπορικού ομίλου, που είχε ως αποτέλεσμα ο δανεισμός του να μειωθεί από τα 194 εκατ. ευρώ στα περίπου 56 εκατ. ευρώ. Η Notos Com, την οποία τρέχει η οικογένεια Παπαέλληνα, εκτιμάται πως μέσα στο 2023 κατέγραψε τζίρο πέριξ των 125 εκατ. ευρώ και EBITDA πέριξ των 15 εκατ. ευρώ, από τζίρο 110 εκατ. ευρώ και EBITDA 11,3 εκατ. ευρώ το 2022.

Η εταιρεία διαχειρίζεται 53 καταστήματα στην Ελλάδα και απασχολεί 1.225 άτομα. Δεν γνωρίζουμε το εάν η Optima θα διατηρήσει ή όχι το ποσοστό της στη Notos Com Συμμετοχές για πολύ καιρό, ωστόσο η ανάταξη του εμπορικού ομίλου δίνει αξία στο 25% που διαθέτει και το οποίο κάποιοι αποτιμούν πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ vs Κεφαλαιαγοράς

Μια διοικητικής φύσης προσφυγή της ΔΕΗ που στρέφεται κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα εκδικασθεί στις 19 Απρίλιου 2024. Πρόκειται για μια υπόθεση που ξεκίνησε προ τριετίας και η οποία έχει να κάνει με την αναμόρφωση κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΕΗ, που επιβλήθηκε στην εισηγμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η υπόθεση έχει ως εξής: Το 2020 η ΔΕΔΔΗΕ επαναπροσδιόρισε την μέθοδο αναγνώρισης του εσόδου από τέλη χρήσης δικτύου στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε να απεικονίζονται αυτά που αντιστοιχούν στην καταναλωθείσα και μη καταμετρηθείσα ηλεκτρική ενέργεια και τα οποία δεν έχουν ακόμα τιμολογηθεί για τις εν λόγω παροχές.

Με βάση συγκεκριμένες εκτιμήσεις προέκυψε ότι τα κέρδη εις νέον της 31ης Δεκεμβρίου 2019 του Ομίλου ΔΕΗ εμφανίζονταν υποτιμημένα, καθώς δεν αναγνωριζόταν η εν λόγω πρόβλεψη εσόδου. Στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ για το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση των συγκριτικών μεγεθών για την ως άνω προσαρμογή καθότι δεν κρίθηκε σημαντική η επίδραση της μη αναμόρφωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε αντίθεη άποψη. Έτσι, στις αρχές του 2022 κάλεσε τη ΔΕΗ να προβεί σε αναμόρφωση των σχετικών κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η ΔΕΗ υπάκουσε και προχώρησε στην αναμόρφωση, αλλά την ίδια στιγμή προσέβαλλε την πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ζητώντας την ακύρωσή της. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε οριστεί αρχικά για τις 18 Νοεμβρίου 2022, αλλά μετά από τρείς αναβολές η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 19 Απριλίου.

Μυτιληναίος vs ΔΕΗ

Δημοσιεύθηκε προχθές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 22/02/2024 επί των υποθέσεων που αφορούσαν στις αναιρέσεις του Ομίλου Μυτιληναίος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντίστοιχα, κατά πρωτόδικης απόφασης (της 22ας 9/2021) του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ που είχε δικαιώσει τη ΔΕΗ. Η εν λόγω απόφαση του 2021 είχε κάνει δεκτές τις προσφυγές που είχε ασκήσει η ΔΕΗ και είχε ακυρώσει τρεις αποφάσεις της Κομισιόν, με τις οποίες είχε απορρίψει τις δύο καταγγελίες της ΔΕΗ για τις τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Μυτιληναίος.

Ωστόσο, στις 22/02/2024 το Δικαστήριο της ΕΕ αναίρεσε την πρωτόδικη απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί επί εκείνων των λόγων, τους οποίους είχαν προβάλει τα μέρη με τις προσφυγές τους και τους οποίους αυτό δεν είχε εξετάσει. Με δεδομένη την αναπομπή της υπόθεσης, θα υπάρξει εκ νέου, επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Προετοιμασίες για τον Ηρακλή ΙΙΙ

Στην συμβουλευτική εταιρεία ΑΙΓΙΣ ΣΚ ανατέθηκε εκ νέου ο ρόλος του Ανεξάρτητου Επόπτη για το πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΙ. Το υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε συγκεκριμένα παραδοτέα στη συμβουλευτική εταιρεία που τρέχει ο ορκωτός λογιστής Ηλίας Κυριακόπουλος, καθώς ρόλος του Ανεξάρτητου Επόπτη είναι να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής εγγύησης στα πλαίσια του Ηρακλή και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορέων.

Ενδεικτικά, στα παραδοτέα περιλαμβάνονται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και ανασκόπηση του Ηρακλή Ι και Ηρακλή ΙΙ, η περιγραφή του προγράμματος Ηρακλή ΙΙΙ, η καταγραφή των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, όπως και μία εκτίμηση των αναμενόμενων αιτήσεων εντός του 2024, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία. Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται από τον Ανεξάρτητο Επόπτη στη σχετική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission’s Hercules Case Team).