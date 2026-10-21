Η σωματική άσκηση που ενισχύει τη σταθερότητα του κορμού και της λεκάνης και αξίζει να εντάξετε στο πρόγραμμα γυμναστικής σας.

Η σωματική άσκηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν από νωρίς τη συνολική υγεία του οργανισμού και συμβάλουν στην καλή φυσική κατάσταση του ατόμου.

Η ενδυνάμωση του κορμού και η σωστή στάση του σώματος είναι στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, ήδη από τις νεότερες ηλικίες.

Άλλωστε, η σωστή προετοιμασία για τα χρόνια που ακολουθούν θα πρέπει να ξεκινά από νωρίς, με την ηλικία των 40 να θεωρείται ένα κομβικό σημείο.

Σύμφωνα με το tomsguide.com, μία άσκηση που μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα dead bugs με βάρη, την οποία Personal trainer εντάσσει στο καθημερινό πρόγραμμα των πελατών της, ιδιαίτερα όταν οι ασκούμενοι διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.

Πώς τα dead bugs με βάρη ενισχύουν το σώμα;

Η συγκεκριμένη άσκηση εστιάζει στην ενδυνάμωση των βαθύτερων μυών, οι οποίοι συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης.

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Παράλληλα, ενεργοποιούν τους πλάγιους κοιλιακούς, τον όριο κοιλιακό και τους μύες που βρίσκονται στη βάση της λεκάνης, στο κάτω μέρος του κορμού (πυελικό έδαφος).

Έτσι, τα dead bugs με βάρη μπορούν να ενισχύσουν τη σταθερότητα του κορμού και να βελτιώσουν τον συντονισμό των κινήσεων, καθώς για την εκτέλεσή της απαιτείται ταυτόχρονη κίνηση του αντίθετου χεριού και ποδιού. Πρόκειται για στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου, καθώς η ισορροπία και ο έλεγχος του σώματος έχουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα του ανθρώπου.

Πώς να κάνετε την άσκηση

Για να πραγματοποιήσετε την συγκεκριμένη σωματική άσκηση και να την εντάξετε στην καθημερινότητά σας θα χρειαστείτε ένα στρώμα γυμναστικής και ένα ζευγάρι βαράκια, τα οποία ανταποκρίνονται στη δική σας σωματοδομή.

Θα χρειαστεί να ξαπλώσετε ανάσκελα στο στρώμα, να σηκώσετε τα πόδια σας και να τα φέρεται σε γωνία περίπου 90 μοιρών. Την ίδια στιγμή κρατήστε τα χέρια σας τεντωμένα προς τα επάνω.

Ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας και κατεβάστε αργά το ένα πόδι προς το έδαφος. Ταυτόχρονα φέρνετε το αντίθετο χέρι προς τα πίσω. Επιστρέψτε στην αρχική σας θέση και επαναλάβετε την διαδικασία και από την άλλη πλευρά.

Το μυστικό της συγκεκριμένης άσκησης, είναι να εκτελείτε την κάθε επανάληψη με αργούς ρυθμούς, διατηρώντας παράλληλα, τον κορμό σταθερό, την ώρα που αποφεύγετε το λύγισμα της μέσης σας.

Αν βρίσκεστε σε αρχάριο επίπεδο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα βάρη από τις πρώτες προσπάθειες.

Σύμφωνα με την Personal trainer, είναι προτιμότερο να κρατήσετε τη σωστή τεχνική χωρίς επιπρόσθετα βάρη, έτσι ώστε να πραγματοποιήσετε 10 με 12 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά με άνεση.

Αρχικά, η άσκηση μπορεί να γίνεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ η προσθήκη βάρους να γίνεται σταδιακά, για να αποφευχθεί η επιβάρυνση των ώμων.