Floral, gourmand και ξυλώδεις νότες που αναμειγνύονται κι αξίζουν την προσοχή σου.

Είτε είσαι συλλέκτης αρωμάτων με περισσότερα eau de parfums από ό,τι θέλεις πραγματικά να παραδέχεσαι όταν σε ρωτούν, είτε αρωματίζεσαι με αυτοπεποίθηση επιλέγοντας το ίδιο signature άρωμα για το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας 5ετίας, υποψιάζομαι ότι η άφιξη της νέας σεζόν θα φέρει νέες αφίξεις και στην οσφρητική σου γκαρνταρόμπα.

Λίγο η διάθεση της ανανέωσης που αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργεί αναστάτωση στο σώμα και στη σκέψη σου, λίγο οι νέες προκλητικές essence των αρωμάτων – η αγορά ενός έστω νέου αρωματικού δημιουργήματος είναι προδιαγεγραμμένα αναπόφευκτη!

To The Issue σου παρουσιάζει 5 υπέροχα αρώματα που διεκδικούν να «ντύσουν» τις πρώτες εμφανίσεις σου τη νέα σεζόν.

Bottega Veneta Illusione Eau De Parfum

Όταν η κάθε στιγμή αποκτά διάρκεια και είσαι περιτριγυρισμένη από φρέσκες λουλουδένιες και έντονες νότες ξύλου, βρίσκεσαι κάπου μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Το νέο γυναικείο άρωμα του οίκου είναι «μαγικό»!

Dior J’adore Eau De Parfum Infinissime

Τα λουλούδια του J’adore αποκαλύπτονται και ξετυλίγονται σε ένα νέο αισθησιακό, ισχυρό άρωμα, το eau de parfum infinissime. Μια ακατάπαυστη έκρηξη λουλουδιών σε ένα μπουκέτο που διαχέει το άρωμά του δίχως τέλος: νότες από τριαντάφυλλο Centifolia, γιασεμί Sambac, Ylang-Ylang και υάκινθος από την Grasse, ραφινάρονται από τους ξυλώδεις τόνους μιας κρεμώδους συμφωνίας Σανταλόξυλου.

Gucci Rush Eau De Toilette

Ένα άρωμα απολαυστικό, αισθησιακό και μοντέρνο.

Emporio Armani In Love With You Eau de Parfum

Γλυκό και εθιστικό, πρόκειται για ένα φρουτώδες ανατολίτικο γυναικείο άρωμα που συνδυάζει ασυνήθιστες, σύγχρονες και παθιασμένες νότες. Μαύρο κεράσι, γιασεμί και patchouli, αντιπροσωπεύουν τη μοντέρνα, φρουτώδη και έντονη προσωπικότητα του αρώματος. Το In Love With You, έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά αρωμάτων Emporio Armani You και το ερωτευμένο ζευγάρι που μαζί είναι πιο δυνατό «Together Stronger». Επέλεξε το In Love With You για εσένα και το Stonger With You Intensely για εκείνον.

Kiehl’s Original Musk Eau De Toilette

Tο signature αρωματικό blend της Kiehl’s που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1920, ανακαλύφθηκε ξανά στα τέλη του ’50 ως «Love Oil» και επαναλανσαρίστηκε το 1963, δεν έπαψε στιγμή να βρίσκεται στη λίστα με τα αγαπημένα των perfume addicts. Ανοίγει με την εκρηκτική φρεσκάδα των εσπεριδοειδών, ακολουθεί ένα απαλό μπουκέτο από τριαντάφυλλο, ylang-ylang και neroli και στο τέλος αφήνει ένα αισθησιακό, ανατολίτικο τελείωμα με tonka nut, λευκό patchouli και Musk.