Την Πέμπτη επιλέχθηκαν 7 ένορκοι για τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ αλλά δύο από αυτούς απαλλάχθηκαν αργότερα. Ως το τέλος της ημέρας είχαν αντικατασταθεί. Στη συνέχεια άρχισαν να βρίσκονται και οι επιλαχόντες, οι οποίοι συνολικά θα είναι 6.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δίκη, η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ είναι ιστορική καθώς είναι η πρώτη φορά που διώκεται ποινικά ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων σε ό,τι αφορά στον χρηματισμό της Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να «κερδίσει τη σιωπή της» κάτι που επηρέασε, σύμφωνα με τη δικογραφία, το αποτέλεσμα των εκλογών του 2016.

Το background των ενόρκων στη δίκη Τραμπ

Ένορκος Νο. 1

• Εργάζεται στις πωλήσεις και έχει κάποια ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

• Κατάγεται από την Ιρλανδία

• Είναι παντρεμένος χωρίς παιδιά

• Ενημερώνεται από The New York Times, Daily Mail και μερικές φορές από τα Fox News και MSNBC

Ένορκος Νο. 2

• Είναι επενδυτής με μάστερ

• Ζει με τη σύζυγό του αλλά δεν έχει παιδιά

• Ακολουθεί τον Τραμπ στα social media, στο TruthSocial και τον Μάικλ Κοέν στο X

• Έχει δει αποσπάσματα από το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ «Trump: The Art of The Deal»

Ένορκος Νο. 3

• Εταιρικός δικηγόρος

• Με καταγωγή από το Όρεγκον

• Ανύπαντρος χωρίς παιδιά

• Ενημερώνεται από The New York Times, Wall Street Journal και Google

Ένορκος Νο 4

• Μηχανικός ασφαλείας

• Παντρεμένος με 3 παιδιά

• Απόφοιτος λυκείου

• Δεν έχει social media

Ένορκος Νο. 5

• Καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας σε δημόσιο σχολείο

• Με μάστερ στη εκπαίδευση

• Νεαρή μαύρη γυναίκα ανύπαντρη χωρίς παιδιά

• Είπε ότι αποφεύγει τις πολιτικές συζητήσεις

• Δεν γνώριζε ότι ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος και με άλλες ποινικέ διώξεις

Ένορκος Νο. 6

• Μηχανικός λογισμικού σε μεγάλη εταιρεία ενημέρωσης

• Πρόσφατα αποφοίτησε από το κολλέγιο

• Ανύπαντρος χωρίς παιδιά

• Προς το παρόν συγκατοικεί με τρία άτομα στην περιοχή Τσέλσι του Μανχάταν

• Ενημερώνεται από The New York Times, Google, Facebook και TikTok

Ένορκος Νο. 7

• Αστικός δικηγόρος

• Παντρεμένος με δύο παιδιά

• Μένει στο Upper East Side του Μανχάταν

• Είπε ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές του Ντόναλντ τραμο με τις οποίες διαφωνεί

• Διαβάζει The New York Times, Wall Street Journal, New York Post και Washington Post

Ένορκος Νο. 8

• Συνταξιούχος διαχειριστής περιουσίας

• Παντρεμένος με δύο παιδιά

• Είπε ότι γνωρίζει για τον Τραμπ αλλά τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα χόμπι του

Ένορκος Νο. 9

• Λογοθεραπεύτρια με μάστερ

• Ανύπαντρη χωρίς παιδιά

• Όταν ρωτήθηκε αν θα αισθανθεί πίεση από τους άλλους ήταν κάθετη: Καθόλου

Ένορκος Νο. 10

• Δουλεύει για ηλεκτρονική εταιρεία εμπορίου

• Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Οχάιο

• Ανύπαντρη και ζει μαζί με έναν άλλον ενήλικα

• Είπε ότι δεν παρακολουθεί πολύ τα νέα

Ένορκος Νο. 11

• Εργάζεται σε πολυεθνική εταιρεία ένδυσης

• Δεν κατάγεται από τη Νέα Υόρκη

• Δεν είναι παντρεμένη και δεν έχει παιδιά

• Δεν ακολουθεί πολύ τα νέα αλλά περιστασιακά διαβάζει τα εξώφυλλα και τους τίτλους

• Είπε ότι δεν της αρέσει η προσωπικότητα του Τραμπ και της φαίνεται πολύ εγωιστής

Ένορκος Νο. 12

• Φυσιοθεραπευτής

• Έχει διδακτορικό στη φυσικοθεραπεία

• Έγγαμος χωρίς παιδιά

• Διαβάζει The New York Times, USA Today και CNN

Εναλλακτικός ένορκος Νο. 1

• Αναλυτής για εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

• Μεγάλωσε στην Αγγλία

• Συζεί με τον σύντροφό της

• Διαβάζει Wall Street Journal και The New York Times.

Εναλλακτική ένορκος Νο.2

• Κατάγεται από την Ισπανία

• Δεν εργάζεται αυτή τη στιγμή

• Είναι παντρεμένη με ενήλικα παιδιά.

• Δεν παρακολουθεί τις ειδήσεις και δεν έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Της αρέσει να ταξιδεύει

• Είπε ότι είναι «πολύ τυχερή στη ζωή» που δεν έχει προβλήματα υγείας.

• «Δεν θεωρώ ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρέμβει» στην ικανότητα του να είναι κάποιος δίκαιος και αμερόληπτος ένορκος