Σχολιάζοντας την απόρριψη από το Ισραήλ του σχεδίου εκεχειρίας που πρότεινε η Χαμάς, εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος υποστήριξε ότι είναι ενδεικτική της πρόθεσης του Νεντανιάχου να επιδιώξει τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Σάμι Αμπού Ζίχρι είπε μεταξύ άλλων στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «μια μορφή πολιτικού λεονταρισμού, που καταδεικνύει την πρόθεσή του να επιδιώξει τη σύγκρουση στην περιοχή». Το κίνημα (της Χαμάς) είναι έτοιμο για όλα τα ενδεχόμενα, συμπλήρωσε.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια θα ταξιδέψει αύριο Πέμπτη στο Κάιρο για συνομιλίες με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας, επιβεβαίωσε σήμερα ο Οσάμα Χαμντάν – κορυφαίο στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος – σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λίβανο.

Όπως ήδη λέγεται και γράφεται από το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters, Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών

