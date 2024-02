Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε η Χαμάς, εξηγώντας σε συνέντευξη Τύπου πως η συνθηκολόγηση με τους όρους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος θα οδηγούσε σε «νέα σφαγή» ανάλογη με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό ότι έδωσε εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να «προετοιμάσει» επιχείρηση στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας. «Οι ηρωϊκοί στρατιώτες μας πολεμούν αυτήν τη στιγμή στη Χαν Γιούνις, βασικό προπύργιο της Χαμάς. Έχουμε διατάξει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν επιχείρηση στη Ράφα και σε δύο καταυλισμούς (προσφύγων), τα τελευταία εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Η νίκη είναι εφικτή. Δεν υπολογίζεται σε χρόνια ή δεκαετίες, είναι θέμα μηνών», διαβεβαίωσε ο Νετανιάχου, τέσσερις μήνες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Η Χαμάς πρότεινε ένα σχέδιο που προέβλεπε μεταξύ άλλων κατάπαυση του πυρός για τεσσερισήμισι μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα απελευθερώνονταν όλοι οι όμηροι, ενώ το Ισραήλ θα απέσυρε τα στρατεύματά του από τη Λωρίδα της Γάζας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ όπου, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ο Νετανιάχου τόνισε πως πρέπει να βρεθεί σύντομα μια λύση – είτε διπλωματική είτε στρατιωτική. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε, τόνισε, την ύπαρξη σχεδόν 100.000 εκτοπισμένων στη χώρα μας.

