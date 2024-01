Οργή έχει προκαλέσει στους κύκλους της ΕΕ το γεγονός πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός πρότεινε «διαπράγματευση κατά μόνας» στη Σουηδία προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Στοκχόλμη.

«Το γεγονός ότι ο Όρμπαν πρότεινε "διαπραγμάτευση", ενώ η Ουγγαρία δεν προέβαλε ποτέ αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια των ενταξιακών συνομιλιών είναι εξοργιστικό», φέρεται να δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος που επικαλείται ο Guardian.

«Νομίζω ότι οι σύμμαχοι περίμεναν από την Ουγγαρία να τηρήσει τη δέσμευσή της να μην είναι η τελευταία», ανέφερε δεύτερος αξιωματούχος που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σήμερα - κι ενώ η πίεση αυξανόταν - ο Όρμπαν δήλωσε πως μίλησε εντέλει τηλεφωνικά με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Επιβεβαίωσα πως η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τόνισα επίσης ότι θα συνεχίσουμε να παροτρύνουμε την ουγγρική εθνοσυνέλευση να ψηφίσει υπέρ της ένταξης της Σουηδίας και να ολοκληρώσει την επικύρωση με την πρώτη δυνατή ευκαιρία», δήλωσε ο Όρμπαν, χωρίς να προσφέρει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

