Το νομοσχέδιο που επιτρέπει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της τουρκικής Βουλής.

Το Κόμμα AK, το MHP και το CHP ψήφισαν «ναι», το κόμμα IYI ψήφισε «όχι».

Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ξεκίνησε σήμερα τη συζήτηση περί της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με την κρίσιμη ψηφοφορία να δίνει το πρώτο «πράσινο φως».

Το πρωτόκολλο αναμένεται να λάβει την τελική υπογραφή από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βάζοντας έτσι τέλος σε 20 μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ Άγκυρας και Στοκχόλμης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία, για να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Άγκυρας, η Σουηδία, από την πλευρά της, έκανε τροποποιήσεις στο Σύνταγμά της και υιοθέτησε νέο αντιτρομοκρατικό νόμο, καθώς η Άγκυρα κατηγορούσε τη Στοκχόλμη ότι προσφέρει καταφύγιο σε Κούρδους μαχητές που είχαν καταφύγει στο έδαφός της, ορισμένοι από τους οποίους θεωρούνται τρομοκράτες από την Τουρκία.

Τουρκία και Ουγγαρία είναι οι μοναδικές χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το αίτημα για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Σημειώνεται ότι εκτός από την Τουρκία, η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και στην Ουγγαρία.

«Σήμερα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνουμε πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ» έγραψε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στο Χ.

Today we are one step closer to becoming a full member of NATO. Positive that the Grand General Assembly of Türkiye has voted in favour of Sweden’s NATO accession.