Ο πρώην πρύτανης Joe Gow, κατήγγειλε την απόλυσή του από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-La Crosse επειδή τα μέλη του ΔΣ δεν ένιωθαν άνετα με τον ίδιο και τη σύζυγό του να παράγουν και να πρωταγωνιστούν σε πορνογραφικά βίντεο.

Το Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης - κεκλεισμένων των θυρών - να απολύσει τον Γκάου.

Σε δηλώσεις, μετά την ψηφοφορία, ο πρόεδρος του Πανεπιστήμιου άλλα μέλη του Συμβουλίου εξήγησαν πως πρόσφατα έμαθαν για την συγκεκριμένη συμπεριφορά του Γκάου που προκάλεσε την δυσφήμιση του πανεπιστήμιου, ενώ έκαναν λόγο για «αποτρόπαιες πράξεις» και δήλωσαν αηδιασμένοι.

Ο ίδιος ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση πως η απόλυσή του παραβιάζει τα δικαιώματά του στην ελευθερία του λόγου.

«Έχουμε να κάνουμε με συναινετική ενήλικη σεξουαλικότητα. Τα μέλη αντιδρούν υπερβολικά. Σίγουρα δεν τηρούν τη δική τους δέσμευση για σεβασμό της ελευθερίας του λόγου».

Σημειώνεται πως ο Γκάου και η σύζυγός του - πρώην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Carmen Wilson - είχαν γυρίσει μαζί πορνογραφικά βίντεο ενώ είχαν εκδώσει μαζί δύο βιβλία σχετικά με την παραγωγή ταινιών για ενήλικες.

Ενώ το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ψευδώνυμα (Geri και Jay Hart) για τα δύο δημοσιευμένα βιβλία τους στο Amazon - «Married with Benefits: Our Real-Life Adult Industry Adventures» και «Monogamy with Benefits: How Porn Enriches Our Relationship» - δεν ήταν πολύ μυστικοπαθείς σχετικά με τις προσπάθειες τους στον τομέα της ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Οι πραγματικές τους φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρησιμοποιούσαν το ψευδώνυμο «Sexy Happy Couple».

Οι σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφήμιζαν επίσης τα βίντεό τους ως διαθέσιμα στο PornHub και το OnlyFans.Στο προφίλ τους στο Amazon, περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως ένα παντρεμένο ζευγάρι «που υπηρετεί σε υψηλόβαθμες θέσεις σε δύο γνωστούς οργανισμούς στις ΗΠΑ».