Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 24χρονος φοιτητής Ντέιβιντ Κόζακ άνοιξε πυρ την Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός στον ίδιο χώρο.

Άμεσα αποκλείστηκε το ενδεχόμενο μιας επίθεσης «διεθνούς τρομοκρατίας», ενώ ο θλιβερός απολογισμός κάνει λόγο για 15 νεκροούς (ανάμεσά τους και ο δράστης) και 24 τραυματίες - 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται πως - με τη μέχρι στιγμής πληροφόρηση που έχει η Πρεσβεία της Ελλάδος - δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από την αιματηρή επίθεση.

Η αστυνομία σημειώνει ότι ο ένοπλος ήταν ένας 24χρονος φοιτητής του πανεπιστημίου, που δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, αν και βρέθηκε να κατέχει ένα «τεράστιο οπλοστάσιο όπλων και πυρομαχικών».

Πριν από τον πυροβολισμό, η αστυνομία είχε λάβει μια αναφορά ότι ο ύποπτος κατευθυνόταν στην Πράγα με σκοπό να αυτοκτονήσει. Λίγη ώρα αργότερα, ο πατέρας του άνδρα ανακαλύφθηκε νεκρός στην πόλη Χοστούν, δυτικά της Πράγας, με τις Αρχές να εκτιμούν πως τον δολοφόνησε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η αστυνομία, ωστόσο, εκκένωσε ένα διαφορετικό πανεπιστημιακό κτίριο όπου ο ένοπλος αναμενόταν να παρακολουθήσει μια διάλεξη, πριν κληθούν λίγο αργότερα στο κεντρικό κτίριο της σχολής που ήταν κοντά.

Το μακελειό ξεκίνησε εντέλει περίπου στις 15:00 τοπική ώρα (14:00 GMT) την Πέμπτη στο κτίριο της Σχολής Τεχνών, με τον νεαρό να ανοίγει πυρ στους διαδρόμους και τις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, σκοτώνοντας προφανώς τυχαία τα θύματά του.

Φοιτητές κρύβονται στο περβάζι για να γλυτώσουν τα πυρά

In #Prague, 11 people were killed in a shooting, including the attacker - rescue services



Nine people were seriously injured, up to six people were moderately injured, and another 10 were slightly injured.

More footage out of Prague. Students at the University of #Prague climbed onto a ledge to hide from the gunman.



At least 15 dead including the suspect who fell from his rooftop position.

Προειδοποιούσε στα social media για τα φριχτά σχέδιά του

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς σήμερα στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας που φαίνεται να εμπνεύστηκε από ένα φρικτό παρόμοιο γεγονός που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο.

Τότε ένα 14χρονο κορίτσι πήρε μια καραμπίνα στο σχολείο της και σκότωσε έναν συμμαθητή της πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Ο 24χρονος, μάλιστα, είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του μέσα από μηνύματά του στο Telegram.

Εκεί, μάλιστα, είχε αναφέρει και το όνομα «Αλίνα Αφανασκίνα», από την οποία «εμπνεύστηκε» την επίθεση.

Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι David. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία, η Alina Afanaskina με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον. Τότε, όταν ο Ilnaz έκανε τους πυροβολισμούς, συνειδητοποίησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω μαζικές δολοφονίες παρά κατά συρροήν δολοφονίες. (σ.σ.: όπως η Alina Afanaskina έτσι και ο Ilnaz είναι δράστης μαζικών επιθέσεων).

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση, όπου φαίνονται φοιτητές να πηδούν από παράθυρα στην προσπάθειά τους να σωθούν ή να αμπαρώνουν πόρτες αιθουσών και αμφιθεάτρων.