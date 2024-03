Στόχος ανελέητου σφυροκοπήματος έγινε για ακόμη μία φορά τη Δευτέρα η πόλη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, με τα ισραηλινά τανκς να παραμένουν στα περίχωρα της πόλης.

Ένα από τα νοσοκομεία της πόλης δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι έχει «κατακλυστεί» από τραυματίες, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός αναρτούσε χάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους πολίτες να εγκαταλείψουν μια περιοχή στα βορειοανατολικά της πόλης.

Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται ακόμη και εκεί όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, όπως είναι Ράφα, σημείωνε από την πλευρά της η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

«Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές, ούτε εκεί ούτε πουθενά στη Γάζα. Ένας βάρβαρος πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση», δήλωσε η UNRWA στο X.

In #Rafah where people are being forced to flee, no place is safe, not there and not anywhere in #Gaza read below from our @TomWhiteGaza @UNRWA, a brutal war continues, unabated https://t.co/P7B6sAisNe