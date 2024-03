Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν έφθασε στην Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Όπως έγινε γνωστό ο αμερικανός αξιωματούχους έφθασε στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής με φάλαγγα θωρακισμένων οχημάτων. Ενώ, προηγήθηκαν συνομιλίες το πρωί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν ζήτησε σήμερα από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να προστατεύσει τους πολίτες» στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας αν η ανακωχή με την Χαμάς λάβει τέλος και επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κατά την συνάντησή τους στο Τελ Αβίβ σήμερα το πρωί, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών «επεσήμανε την ανάγκη κάλυψης των ανθρωπιστικών αναγκών και της προστασίας των πολιτών στην νότια Γάζα πριν από κάθε στρατιωτική επιχείρηση», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Αντονι Μπλίνκεν ζήτησε επίσης από την ισραηλινή δικαιοσύνη να διώξει «τους εξτρεμιστές εποίκους που διαπράττουν βιαιότητες κατά των Παλαιστινίων στην (κατεχόμενη) Δυτική Οχθη».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του στο Χ ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, «λίγο μετά που οι δολοφόνοι της Χαμάς σκότωσαν ανθρώπους εδώ στην Ιερουσαλήμ» όπως ανέφερε.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του «Του είπα ότι είναι η ίδια Χαμάς που διέπραξε τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και η ίδια Χαμάς που προσπαθεί να μας δολοφονήσει παντού. Του είπα πως έχω ορκιστεί να εξαλείψω τη Χαμάς. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο μέχρι να πετύχουμε τρεις στόχους: Την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την ολοκληρωτική εξάλειψη της Χαμάς και την διασφάλιση ότι καμιά άλλη παρόμοια απειλή δεν θα έρθει ποτέ ξανά από την Γάζα»

