Στο επίκεντρο της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκε το Βερολίνο, όπου έγιναν έρευνες σε συνολικά έντεκα διευθύνσεις.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο οργανώσεις, η Χαμάς και η Σαμιντούν, έχουν τεθεί εκτός νόμου στη Γερμανία.

Έρευνες, αλλά μικρότερης έκτασης, έγιναν επίσης σε άλλα τρία κρατίδια, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (2), την Κάτω Σαξονία (επίσης 2) και το Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν (1).

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και διάφορα έγγραφα.

NEW ? Germany says raids underway on homes of Hamas supporters https://t.co/Gra2qnmsvO