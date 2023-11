«Πώς να χρησιμοποιήσετε το άγχος από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς για να χάσετε βάρος», ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος του άρθρου, το οποίο έπειτα από τον σάλο «έπεσε» ενώ εξαφανίστηκε και από το Twitter.

«Οι φόβοι για ρουκέτες και πυραύλους εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς βάζουν εκατομμύρια Ισραηλινούς σε μια συνεχή κατάσταση άγχους και στρες. Αλλά μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε αυτό το άγχος για να χάσετε βάρος και να παραμείνετε υγιείς», αναφερόταν στο σχόλιο στην ανάρτηση του άρθρου στο Twitter.

«Eίναι τόσο δυστοπικό που δεν μπορώ καν να το συλλάβω», «Η δημοσιογραφία σε κρίση», «Έπρεπε να διπλοτσεκάρω για να είμαι σίγουρος πως δεν είναι fake λογαριασμός της Jerusalem Post» ήταν κάποια από τα δεκάδες σχόλια οργισμένων χρηστών.

«Την ώρα που Παλαιστίνιοι πεθαίνουν από την πείνα υπάρχει τίτλος που δεν θα το πίστευα ότι είναι αληθινός αν δεν τον έβλεπα με τα μάτια μου».

Yikes! I had to double check that this wasn't a “Jerusalem Post” fake account. There is a crisis in journalism. https://t.co/yZlbY28EO6 pic.twitter.com/frRyENQ9O3