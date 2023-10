Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε την Παρασκευή τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Σίφα και τους εκατοντάδες ασθενείς του ως ανθρώπινες ασπίδες: «Για τον αέρα, χρειάζονται πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο, χρειάζονται εμάς», υπογράμμισε σε νέες δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Σφοδροί βομβαρδισμοί είναι σε εξέλιξη το βράδυ της Παρασκευής στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel ? pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές»

Ισραήλ: HΧαμάς κρύβεται κάτω από το νοσοκομείο Σίφα

Το στρατηγείο επιχειρήσεων της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς βρίσκεται κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας, δήλωσε την Παρασκευή - σε ενημέρωση για τους δημοσιογράφους διεθνών ΜΜΕ - ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Εντός του νοσοκομείου, σύμφωνα πάντα με το Ισραήλ, η Χαμάς έχει στήσει κέντρο διοίκησης, από το οποίο κατευθύνει ρουκέτες στο Ισραήλ και αποθηκεύει όπλα, την ώρα που στο ίδιο κτήριο φιλοξενούνται χιλιάδες ασθενείς και προσωπικό.

Ο Χαγκάρι έκανε παράλληλα λόγο για πολλά υπόγεια συγκροτήματα κάτω από το Σίφα, αλλά και για πολλές σήραγγες που οδηγούν σε υπόγεια βάση έξω από το νοσοκομείο, έτσι ώστε οι αξιωματούχοι της Χαμάς να μην χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο, αν και υπάρχει και είσοδος μέσα από έναν από τους θαλάμους.

IDF says Hamas uses Shifa Hospital in Gaza as underground base.



IDF claims there are several underground complexes used by Hamas to direct their activities and a tunnel that reaches the hospital, and allows entrance to the Hamas headquarters without going through the hospital. pic.twitter.com/4MakZfG3Ud — Clash Report (@clashreport) October 27, 2023

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, οι πληροφορίες για τη χρήση του νοσοκομείου από τη Χαμάς προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών και έχουν συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet, ενώ έχουν ήδη δοθεί στους συμμάχους.

Σημειώνεται πως η Χαμάς απορρίπτει τους ισχυρισμούς του ισραηλινού στραυτού για κέντρα διοίκησης κρυμμένα κάτω από νοσοκομεία

Πιο συγκεκριμένα, ο Izzat al-Rishq, μέλος του πολιτικού γραφείου της ένοπλης οργάνωσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «αυτά τα ψέματα αποτελούν προοίμιο για μια νέα σφαγή εναντίον του λαού μας, μεγαλύτερη από εκείνη του νοσοκομείου al-Ahli Baptist» - μια αναφορά που συνδέει τον σημερινό ισχυριμό των IDF με την έκρηξη της 17ης Οκτωβρίου που θεωρείται ευρέως ότι προκλήθηκε από μια άστοχη εκτόξευση ρουκέτας της Ισλαμικής Τζιχάντ, για την οποία η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ.

«Πάνω από 40.000 έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, καθώς εκτοπίστηκαν από τον βομβαρδισμό που έπληξε τα πάντα», σημείωσε ο al-Rishq. «Καλούμε τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών να αναλάβουν δράση και να σταματήσουν τη γενοκτονία κατά του λαού μας».

Γκάλαντ: « Έτσι θα μπούμε στα τούνελ της Χαμάς»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant ανέφερε νωρίτερα ότι το Ισραήλ αναμένεται να εξαπολύσει μια χερσαία επίθεση στη Γάζα σύντομα, η οποία θα είναι μακρά και δύσκολη, και θα έχει στόχο να καταστρέψει ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων που χρησιμοποιούν οι ηγέτες της Χαμάς στην περιοχή.

Ο Gallant δήλωσε ότι η χερσαία επιδρομή θα γίνει με σημαντικές δυνάμεις και θα υποστηριχτεί από αεροπορικές επιδρομές.

Ανέφερε ότι θα ακολουθήσει μια τρίτη φάση μαχών χαμηλότερης έντασης, καθώς το Ισραήλ θα καταστρέφει «θύλακες αντίστασης» στη Γάζα.

Ο Gallant δήλωσε, παράλληλα, ότι σύμφωνα με το Ισραήλ μαχητές της Χαμάς θα κατάσχουν κάθε καύσιμο που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως σημείωσε, η Χαμάς χρησιμοποιεί γεννήτριες για να διοχετεύει αέρα στα εκατοντάδων χιλιομέτρων τούνελ της, τα οποία ξεκινούν από μη κατοικημένες περιοχές. Παρουσίασε, μάλιστα,σε δημοσιογράφους εναέρια πλάνα από αυτό που λέει ότι είναι ένα φρεάτιο σήραγγας που χτίστηκε ακριβώς δίπλα σε νοσοκομείο.

«Για τον αέρα, χρειάζονται πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο, χρειάζονται εμάς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ρουκέτα χτύπησε πολυκατοικία στο Τελ Αβίβ

Tρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν την Παρασκευή από την εκτόξευση ρουκέτας που χτύπησε κτίριο στο Τέλ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ένας εκ των τριών τραυματίστηκε πιο σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρά τραύματα. Πλάνα από το σημείο έδειξαν εκτεταμένες ζημιές σε διαμέρισμα σε όροφο πολυκατοικίας, με καπνούς να υψώνονται από το σημείο.

MDA says four wounded in the rocket strike in Tel Aviv: a 53-year-old man and a man in his 20s in moderate condition, and two others in light condition due to smoke inhalation. pic.twitter.com/9P7XevrjbM — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

MDA says three wounded in the rocket impact in Tel Aviv: 1 moderate, 2 light. pic.twitter.com/yzrjd43Jx9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

«Αδύνατον να απελευθερωθούν οι όμηροι πριν την εκεχειρία»

Η Χαμάς δεν μπορεί να απελευθερώσει ομήρους, τους οποίους απήγαγε στη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ, μέχρι να συμφωνηθεί μια κατάπαυση του πυρός, δήλωσε μέλος αντιπροσωπείας της ένοπλης οργάνωσης που επισκέπτεται τη Μόσχα, σύμφωνα με την ρωσική «Κομερσάντ».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το μέλος της Χαμάς Αμπού Χαμίντ υποστήριξε πως η Χαμάς χρειάζεται χρόνο για να εντοπίσει όλους αυτούς οι οποίοι απήχθησαν από το Ισραήλ και οδηγήθηκαν στη Γάζα από διάφορες παλαιστινιακές παρατάξεις κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

«Έπιασαν δεκάδες ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άμαχοι, και χρειαζόμαστε χρόνο για να τους βρούμε στη Λωρίδα της Γάζας και μετά να τους απελευθερώσουμε», δήλωσε ο Χαμίντ.

Ο ίδιος πρόσθεσε, σύμφωνα με την Κομερσάντ, πως χρειάζεται ένα ήρεμο περιβάλλον για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος. Η Χαμάς υποστήριξε χθες, Πέμπτη, ότι περίπου 50 από τους ομήρους έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Σημειώνεται πως το Ισραήλ έχει καλέσει τη Ρωσία να απελάσει την αντιπροσωπεία της Χαμάς που επισκέπτεται τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την πρόσκλησή της «αξιοθρήνητη».

Η Ρωσία, ωστόσο, πιστεύει πως είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι επαφές με όλες τις πλευρές στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση - όπως ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο, υπεραμυνόμενο της απόφασης να προσκαλέσει αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας αλλά δεν είχε επαφές με το Κρεμλίνο.

Η πολιορκία σκοτώνει αμάχους στη Γάζα

Είκοσι ημέρες μετά την έναρξη της ισραηλινής σύρραξης, ανθρωπιστικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους αμάχους που βρίσκονται αποκλεισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πολύ περισσότεροι (άνθρωποι) θα πεθάνουν σύντομα» λόγω της πλήρους πολιορκίας που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), απευθύνοντας έκκληση για «σημαντική και συνεχή» παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Τη στιγμή που μιλάμε, πεθαίνουν άνθρωποι στη Γάζα, δεν πεθαίνουν μόνο εξαιτίας των βομβών και των πληγμάτων, πολύ περισσότεροι θα πεθάνουν σύντομα λόγω των επιπτώσεων της πολιορκίας που έχει επιβληθεί» στον μικρό θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Φιλίπε Λαζαρίνι σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

«Οι βασικές υπηρεσίες καταρρέουν, τα αποθέματα φαρμάκων, τροφίμων και νερού εξαντλούνται, λύματα αρχίζουν να ξεχειλίζουν στους δρόμους της Γάζας», δήλωσε ο ίδιος

Τα κομβόι με ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν εισέλθει στο παλαιστινιακό έδαφος από τις 21 Οκτωβρίου είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκή για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Το σημερινό σύστημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σημαντική και συνεχής βοήθεια, χρειαζόμαστε ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός προκειμένου η βοήθεια αυτή να μπορέσει να φθάσει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη», δήλωσε.

Χίλιοι νεκροί παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε την Παρασκευή πως υπάρχουν εκτιμήσεις για περίπου 1.000 μη ταυτοποιημένα πτώματα, που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια στη Γάζα, χωρίς να έχουν περιληφθεί στους επίσημους απολογισμούς των θυμάτων.

Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα έχουν ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για το γεγονός ότι «εγκλήματα πολέμου» έχουν διαπραχθεί και διαπράττονται ακόμα, στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

«Ανησυχούμε για το γεγονός ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου. Ανησυχούμε για τη συλλογική τιμωρία που επιβάλλεται στους κατοίκους της Γάζας ως ανταπάντηση στις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς, που επίσης συνιστούν εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.