Στις καταγγελίες, για τον λόγο για τον οποίο δεν αποκαλεί «τρομοκράτες» τους μαχητές της Χαμάς, απαντά το BBC.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η κάλυψή μας για την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ κατέστησε σαφή τη φύση των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν και τον αντίκτυπο που είχε αυτό στους αμάχους. Σε όλο το ρεπορτάζ μας εξηγήσαμε ότι η Χαμάς έχει απαγορευτεί ως τρομοκρατική οργάνωση από πολλές δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αποτυπώσαμε την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στις ενέργειες της Χαμάς και παρουσιάσαμε συνεργάτες που την χαρακτήρισαν τρομοκράτες.

Εξετάσαμε προσεκτικά όλες τις πτυχές της αναφοράς μας στη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας, τόσο όσον αφορά τις επιθέσεις της Χαμάς όσο και την απάντηση του Ισραήλ - αυτό περιλαμβάνει και τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Το BBC είναι συντακτικά ανεξάρτητο- ο ρόλος μας είναι να εξηγούμε ακριβώς τι συμβαίνει, ώστε το κοινό να μπορεί να κάνει τις δικές του κρίσεις. Η μακροχρόνια θέση μας, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, ήταν ότι δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «τρομοκράτης» χωρίς αναφορά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σύνταξης του BBC.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας για τη χρήση της γλώσσας αναφέρουν (παράγραφοι 11.3.5 και 11.3.6):

Οι αναφορές μας για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες θα πρέπει να είναι έγκαιρες και υπεύθυνες, έχοντας κατά νου την απαίτησή μας για τη δέουσα ακρίβεια και αμεροληψία.

Η τρομοκρατία είναι ένα δύσκολο θέμα με σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις και απαιτείται προσοχή στη χρήση της γλώσσας που εμπεριέχει αξιακές κρίσεις. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο «τρομοκράτης" χωρίς να τον αποδίδουμε».

«Η ίδια η λέξη "τρομοκράτης" μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο παρά βοήθημα για την κατανόηση. Θα πρέπει να μεταφέρουμε στο ακροατήριό μας τις πλήρεις συνέπειες της πράξης περιγράφοντας τι συνέβη.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε λέξεις που περιγράφουν συγκεκριμένα τον δράστη, όπως βομβιστής, επιτιθέμενος, ένοπλος, απαγωγέας, αντάρτης και μαχητής. Δεν πρέπει να υιοθετούμε τη γλώσσα των άλλων ως δική μας- η ευθύνη μας είναι να παραμένουμε αντικειμενικοί και να αναφέρουμε με τρόπο που να επιτρέπει στο κοινό μας να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις για το ποιος κάνει τι σε ποιον».

British politicians know perfectly well why the BBC avoids the word ‘terrorist’, and over the years plenty of them have privately agreed with it. Calling someone a terrorist means you’re taking sides and ceasing to treat the situation with due impartiality. The BBC’s job is to…