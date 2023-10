Ο 43χρονος αθλητής σκοτώθηκε σε θέρετρο στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών επιθέσεων το πρωί του Σαββάτου.

Περίπου 50 τρομοκράτες έφτασαν στον χώρο και σκότωσαν αρκετούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο Ασουλίν.

Το μέσο ενημέρωσης Israel Hayom ανέφερε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή ενώ γιόρταζε τα 43α γενέθλιά του, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Kibbur Ra’im. Επιπλέον, η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε την τραγωδία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι συμπαίκτες του που έπαιξαν μαζί του εξέφρασαν μηνύματα υποστήριξης και αλληλεγγύης για την οικογένεια και τους φίλους του.

Στην επαγγελματική του καριέρα σημείωσε 88 γκολ στο πρωτάθλημα της χώρας του, ενώ η αθλητική του κορύφωση ήρθε με τον σύλλογο Μπνέι Σαχνίν, όπου κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ το 2004.

