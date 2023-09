Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε εχθές με τον Ίλον Μασκ στην Νέα Υόρκη.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε στον Μασκ για τα επιτεύγματα της Τουρκίας στον τομέα της τεχνολογίας, το όραμα της ψηφιακής Τουρκίας και την εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά την συνάντησή τους, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «χαιρέτησε» το ενδεχόμενο να προκύψουν ευκαιρίες συνεργασίας με τη SpaceX στα βήματα που έχουν γίνει και θα γίνουν στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος της Τουρκίας.

Αναλυτικά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τον Ίλον Μασκ να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο Tesla στην Τουρκία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Η απάντηση ωστόσο του Μασκ ήταν ότι η SpaceX θα ήθελε να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για να προσφέρει το Starlink στην Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Μεχμέτ Φατίχ Κασίρ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση, δήλωσε ότι ο Μασκ περιέγραψε την Τουρκία χώρα «μεταξύ των πιο σημαντικών υποψηφίων για επενδύσεις της Tesla».

ERDOGAN-MUSK MEETING IN NY



Erdogan: Where is your wife?



Elon Musk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. I take care of him (baby X) mostly.



