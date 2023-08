Ο επιφανής Τούρκος επιχειρηματίας Ali Sabanci και η σύζυγός του Vuslat Dogan Sabanci είχαν ατύχημα ενώ βρίσκονταν στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Σύμφωνα δε με ανακοίνωση της Esas Holding, εταιρείας του Τούρκου επιχειρηματία, «στις 24 Αυγούστου ο πρόεδρος της Esas Holding, Ali Sabanci, και η σύζυγός του Vuslat Dogan Sabanci είχαν ατύχημα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Λαμβάνουν θεραπεία και βρίσκονται υπό ιατρική φροντίδα».

Σύμφωνα με την dailysabah.com, ο Ali Sabanci, μέλος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες της Τουρκίας, μαζί με τη σύζυγό του τραυματίστηκαν σε ατύχημα αργά την Πέμπτη στα ανοικτά της Λέρου στο Αιγαίο, όταν το φουσκωτό ταχύπλοο που μετέφερε το ζευγάρι στην ακτή από το γιοτ τους προσέκρουσε στα βράχια.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο κοντινό τουρκικό θέρετρο της Αλικαρνασσού για περίθαλψη, απ' όπου ο 54χρονος επιχειρηματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Demirören.

