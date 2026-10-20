Στο επίκεντρο η συνεργασία Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς, η πρόληψη και η ενίσχυση της ασφαλιστικής προστασίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Η συνεργασία, η ενημέρωση, η επένδυση στην πρόληψη και η ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που αναδείχθηκε από την ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 εκπροσώπων της Πολιτείας, των θεσμικών φορέων και της ασφαλιστικής αγοράς.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Ελίνα Παπασπυροπούλου, αναφέρθηκε στο έργο της ΕΑΕΕ για την ενίσχυση της προστασίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές, με έμφαση στη συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων, την ενημέρωση και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στενή συνεργασία της ΕΑΕΕ με την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία, τόσο για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, όσο και για τα επόμενα βήματα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια από την Πολιτεία για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Χαρακτήρισε την ασφαλιστική αγορά σημαντικό σύμμαχο της Πολιτείας και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ασφαλιστικής προστασίας των πολιτών, μέσα από ένα συντονισμένο πλαίσιο συνεργασίας με σαφείς κανόνες και κοινούς στόχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Η Γ.Γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κα Θεώνη Αλαμπάση, ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης από ένα μοντέλο εκ των υστέρων αποκατάστασης των ζημιών, σε μια προσέγγιση που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εκ των προτέρων θωράκιση, μέσα από τον συνδυασμό πρόληψης, ιδιωτικής ασφάλισης και κρατικής αρωγής.

Ιωάννης Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννης Τσικριπής, επεσήμανε τον κομβικό ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην απορρόφηση, τη μεταφορά και την αποτελεσματική κατανομή των κινδύνων. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία ενός ισχυρού και αξιόπιστου εποπτικού πλαισίου, που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και συμβάλλει στην αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης, έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν με την Δρ. Βασιλική Κοτρώνη, Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία αναφέρθηκε στην εξέλιξη των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη συμβολή της επιστημονικής έρευνας στην καλύτερη κατανόηση, την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών κινδύνων.

Ερρίκος Μοάτσος, Μέλος του ΔΣ της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών.

Στη συνέχεια, ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Μέλος του ΔΣ της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών, παρουσίασε τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για την εξέλιξη της ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και για τις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές, οι οποίες από το 1993 έως σήμερα, ξεπερνούν τα €1,2 δισ. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, το κενό ασφαλιστικής προστασίας παραμένει σημαντικό. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΑΕΕ για την περαιτέρω μείωσή του, με έμφαση στη συνεργασία με την Πολιτεία, την ενημέρωση των πολιτών και τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Τη διεθνή διάσταση της συζήτησης έδωσε ο κ. Édouard Vieillefond, Γενικός Διευθυντής της γαλλικής Caisse Centrale de Réassurance (CCR), ο οποίος παρουσίασε το γαλλικό μοντέλο ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών. Μέσα από την εμπειρία της Γαλλίας, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση της πρόληψης και στη μείωση των κινδύνων.

Panel Discussion – Από αριστερά προς τα δεξιά: Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων - Δημήτρης Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ - Ιωάννης-Δημήτριος Παπαδημητρίου, Αναπλ. Οικονομικός Διευθυντής της Viohalco SA

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με θέμα «Ανθεκτικότητα στην πράξη: Από την πρόληψη στην ασφάλιση», την οποία συντόνισε ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, με τη συμμετοχή του κ. Ιωάννη-Δημητρίου Παπαδημητρίου, Αναπλ. Οικονομικού Διευθυντή της Viohalco SA, και του κ. Στράτου Παραδιά, Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, στη σημασία της πρόληψης και στον ρόλο της ασφάλισης, ως βασικού εργαλείου προστασίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ιδιωτικής περιουσίας.

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων ήταν ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια, με ενεργό συμμετοχή της Πολιτείας, της ασφαλιστικής αγοράς, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Η πρόληψη, η ενημέρωση και η ευρύτερη αξιοποίηση της ασφάλισης, αποτελούν βασικά εργαλεία για την καλύτερη προστασία της κοινωνίας και της οικονομίας, από τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών.