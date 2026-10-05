Πρόκειται για τη δεύτερη στρατηγική εμπορική συμφωνία για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου της Metlen.

Η Metlen διευρύνει το διεθνές αποτύπωμά της στην αγορά κρίσιμων πρώτων υλών, υπογράφοντας νέα μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία με κορυφαία ιαπωνική εταιρεία χημικών προϊόντων για τη μελλοντική προμήθεια γαλλίου από την Ελλάδα.

Η συμφωνία αφορά ποσότητα που αντιστοιχεί έως και στο 16% της συνολικής ετήσιας παραγωγής της Metlen από τη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα, η κατασκευή της οποίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικοί.

Πρόκειται για τη δεύτερη στρατηγική εμπορική συμφωνία για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου της Metlen, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή διεθνή ζήτηση για μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πηγή προμήθειας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι βιομηχανίες διεθνώς επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, η Metlen ενισχύει τη θέση της ως μακροπρόθεσμος εταίρος μεγάλων βιομηχανικών και τεχνολογικών εταιρειών.

Το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον αντανακλά τόσο τη στρατηγική σημασία του γαλλίου όσο και την εμπιστοσύνη στο ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής της Metlen, το οποίο συνδυάζει in-house τεχνολογία, εξασφαλισμένη πρώτη ύλη από την Αλουμίνιον της Ελλάδος και δυνατότητες παραγωγής βιομηχανικής κλίμακας, μοναδικές στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η νέα εμπορική συνεργασία ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία σε μία από τις πλέον στρατηγικής σημασίας παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία:

«Η διεθνής ανταπόκριση στο έργο μας για την παραγωγή γαλλίου συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες μας. Οι διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες που ανακοινώνουμε καταδεικνύουν ότι η παγκόσμια βιομηχανία αναζητά αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού. Μέσω αυτής της επένδυσης, η Ελλάδα εντάσσεται σε ένα νέο παγκόσμιο τεχνολογικό οικοσύστημα, ενώ η Ευρώπη εδραιώνει σταδιακά τον ρόλο της σε μια στρατηγικής σημασίας αγορά, η οποία θα αποτελέσει θεμέλιο για την επόμενη γενιά βιομηχανικής και τεχνολογικής καινοτομίας.»

Με τη νέα συμφωνία, η Metlen εκτιμά πλέον ότι η συνολική σχεδιαζόμενη παραγωγή των 50 μετρικών τόνων ετησίως θα έχει πωληθεί για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας, αρκετά πριν ξεκινήσει η παραγωγή, η οποία προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ουσιαστικά εξασφαλίζει εκ των προτέρων την εμπορική απορρόφηση της σχεδιαζόμενης παραγωγής και καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για το γάλλιο που θα παράγεται στην Ελλάδα.

Πέρα από το ίδιο το γάλλιο, οι συμφωνίες εντάσσονται στη στρατηγική κατεύθυνση της Metlen στον τομέα M Critical & Rare Metals – CRM της M Metals. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης διεθνώς ανταγωνιστικών αλυσίδων εφοδιασμού για πρώτες ύλες που θεωρούνται απαραίτητες για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, ενισχύοντας τον ρόλο της Metlen, της Ελλάδας και της Ευρώπης στη συγκεκριμένη αγορά.