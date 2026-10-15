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Ποτέ μια εβδομάδα δεν ήταν τόσο… ελληνική! Την Δευτέρα (12/10) ξεχώρισε το ιστορικό «μπαμ» της Καλαμάτας στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ για την Super League, την Τρίτη (13/10) οι νίκες Παναθηναϊκού (κυριαρχικά στο Βελιγράδι) και Ολυμπιακού (με επική ανατροπή στην Βαλένθια) στην Euroleague και την Τετάρτη (14/10) η προσπάθεια της ΑΕΚ στο Λονδίνο κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ για την League Phase του Champions League, η οποία δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρότι η πρωταθλήτρια Ελλάδας προηγήθηκε στο σκορ.

Την σκυτάλη παίρνουν την Πέμπτη (15/10) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην πρεμιέρα του στην League Phase του Conference League υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (19:45) και οι δύο γαλλό – ελληνικές μονομαχίες στο Europa League, αμφότερες με ώρα έναρξης τις 22:00: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός και Ρεν – ΟΦΗ.

Ερυθρόλευκοι και Κρητικοί εκκίνησαν την προσπάθειά τους στην League Phase με εντός έδρας νίκες επί Γιαγκελόνια (2-1) και Χόφενχαϊμ (2-0) αντίστοιχα και θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, στην παράλληλη μάχη που δίνει η Ελλάδα για να ανέβει στην δέκατη θέση της βαθμολογίας UEFA μετά από δώδεκα ολόκληρα

χρόνια.

Η Interwetten… επιμένει ελληνικά με 6.71*, απόδοση που προκύπτει από παρολί με τρεις επιλογές από τις αναμετρήσεις των ομάδων μας, με την Παρασκευή (16/10) να επιφυλάσσει και άλλη… Ελλάδα, με τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – Χαποέλ Τελ Αβίβ (21:15) και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21:30) για την έκτη αγωνιστική της Euroleague.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 3.5 γκολ στο Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα, διπλή ευκαιρία (Χ2) στο Μαρσέιγ – Ολυμπιακός και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Ρεν – ΟΦΗ.

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