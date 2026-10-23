Ένα από τα ελάχιστα κέντρα στην Ευρώπη με κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση που καλύπτει το σύνολο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, από τις πιο συνηθισμένες έως τις πλέον σύνθετες.

Μια κορυφαία διεθνή πιστοποίηση έλαβε το Metropolitan General και συγκεκριμένα η Κλινική Σπονδυλικής Στήλης, Κέντρο Σκολίωσης, Τραύματος και Ογκολογίας Σπονδυλικής Στήλης, η οποία αποτελεί πλέον επίσημα αναγνωρισμένο EuroSpine Centre of Excellence, λαμβάνοντας μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της χειρουργικής και της εξειδικευμένης αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.

Η πιστοποίηση EuroSpine Centre of Excellence, από τον ευρωπαϊκό επιστημονικό οργανισμό EuroSpine, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης της Κλινικής και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και με ασφάλεια όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Η διάκριση αυτή καθιστά την Κλινική ένα από τα ελάχιστα Κέντρα στην Ευρώπη που διαθέτουν αντίστοιχη αναγνώριση για το σύνολο των επιστημονικών και θεραπευτικών πεδίων της σπονδυλικής στήλης.

Υψηλά διεθνή πρότυπα στη φροντίδα της σπονδυλικής στήλης

Η αναγνώριση της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης ως EuroSpine Centre of Excellence επισφραγίζει την ολοκληρωμένη επιστημονική και θεραπευτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση:

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Εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης

Τραυματικών κακώσεων και σύνθετων περιστατικών τραύματος

Όγκων και λοιμώξεων της σπονδυλικής στήλης

Σκολίωσης και σύνθετων παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης

Η πιστοποίηση βασίζεται σε αυστηρά διεθνή κριτήρια, τα οποία αξιολογούν την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία της ιατρικής ομάδας, την επάρκεια σε όλα τα σχετικά γνωστικά πεδία, τις διαθέσιμες υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων με επίκεντρο την ασφάλεια των ασθενών.

Η επιστημονική ομάδα πίσω από τη διάκριση

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της σημαντικής διάκρισης έχει η εξειδικευμένη ιατρική ομάδα της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan General, η οποία αποτελείται από τους:

Εμμανουήλ Τσαφαντάκη, MD – Διευθυντή της Κλινικής, Ορθοπαιδικό Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης

Χρήστο Ζαφείρη, MD, MSc, PhD – Διευθυντή της Κλινικής, Ορθοπαιδικό Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης

Χρήστο Κυριλή, MD – Ορθοπαιδικό Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης

Πάρι Χρηστογεώργο, MD, MSc – Ορθοπαιδικό Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης

Η επιστημονική εξειδίκευση, η κλινική εμπειρία και η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων αποτελούν βασικά στοιχεία της λειτουργίας της Κλινικής, υποστηρίζοντας την παροχή εξειδικευμένης και εξατομικευμένης φροντίδας.

Επιστημονική αριστεία, τεχνολογία και ασφάλεια

Η πιστοποίηση EuroSpine Centre of Excellence αναδεικνύει τη συνολική προσέγγιση της Κλινικής, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Πλήρης κάλυψη των επιστημονικών πεδίων: Εξειδικευμένη αντιμετώπιση εκφυλιστικών παθήσεων, τραύματος, όγκων, λοιμώξεων και σύνθετων παραμορφώσεων

Υψηλή επιστημονική κατάρτιση: Εξειδίκευση και διεθνής εμπειρία της χειρουργικής ομάδας

Υποδομές και τεχνολογία αιχμής: Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, συστήματα πλοήγησης και προηγμένες χειρουργικές αίθουσες

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών: Εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και πρακτικών που αποσκοπούν στη μείωση των περιεγχειρητικών επιπλοκών και στη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Ιατρική αριστεία με επίκεντρο τον ασθενή

Η αναγνώριση της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan General ως EuroSpine Centre of Excellence αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ίδια την Κλινική, αναδεικνύοντας το επίπεδο εξειδίκευσης και την προσήλωσή της στη συνεχή επιστημονική εξέλιξη.

Παράλληλα, ενισχύει τη θέση του Metropolitan General στον τομέα της ιατρικής αριστείας και στην ανάπτυξη κέντρων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με βάση τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα, με απώτερο στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.