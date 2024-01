Δεκάδες σπιτικές θεραπείες προτείνονται για το κρυολόγημα και τη γρίπη. Το ερώτημα είναι αν έχουν αποτέλεσμα...

To HealthStat ξεκαθαρίζει το... τοπίο σχετικά με το ποιες σπιτικές θεραπείες βοηθούν στην καλυτέρευση των συμπτωμάτων της γρίπης και του κρυολογήματος.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό που «έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού», λέει στο Yahoo Life ο Michael Del Junco, οικογενειακός γιατρός στο νοσοκομείο Providence St. Joseph Hospital στο Orange County της Καλιφόρνια.

Λειτουργεί διεγείροντας την παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία είναι ο κύριος φραγμός του σώματος έναντι των λοιμώξεων. «Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συνολικής διάρκειας και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του κρυολογήματος στο σπίτι. Τα στοιχεία που το υποστηρίζουν, ωστόσο, διαφέρουν από μελέτη σε μελέτη», εξηγεί ο Del Junco.

Ο αντίκτυπος της βιταμίνης C διαφέρει επίσης από άτομο σε άτομο. Μπορείτε να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης C με φρούτα και λαχανικά όπως γκουάβα, ακτινίδιο, πορτοκάλια, πιπεριές, φράουλες, ντομάτες και μπρόκολο. Συνολικά, η βιταμίνη C λειτουργεί περισσότερο προληπτικά κατά του κρυολογήματος παρά ως θεραπεία.

Ψευδάργυρος

Αν και η έρευνα για τον ψευδάργυρο και το κοινό κρυολόγημα είναι πολύ πλούσια, τα αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά του είναι ανάμεικτα. «Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων ψευδαργύρου, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται εντός 24 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων του κρυολογήματος, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διάρκειας του κρυολογήματος», λέει ο Del Junco. Όπως η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος λειτουργεί παράλληλα με το ανοσοποιητικό σύστημα για να υποστηρίξει τη λειτουργία των προστατευτικών λευκών αιμοσφαιρίων.

Μια ανάλυση του 2021 που δημοσιεύθηκε στο BMJ Open συγκέντρωσε δεδομένα από 28 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που διερεύνησαν εάν οι παστίλιες, τα τζελ, οι κάψουλες ή τα σπρέι ψευδαργύρου θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα του κρυολογήματος ή να επιταχύνουν τη θεραπεία. Διαπιστώθηκε ότι η λήψη 75 έως 100 χιλιοστόγραμμων ψευδαργύρου καθημερινά με το πρώτο σημάδι κρυολογήματος μείωσε τη διάρκεια των συμπτωμάτων κατά μέσο όρο δύο ημέρες όπως και τη σοβαρότητά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν φάνηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθεί κάποιος ότι τα συμπληρώματα ψευδαργύρου μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο, δεν είναι κακό να τα δοκιμάσετε, αρκεί να μην υπερβείτε τη συνιστώμενη δόση, λέει ο Del Junco.

Εχινάκεια

Η εχινάκεια είναι ένα κοινό συμπλήρωμα που προτείνεται κατά του κρυολογήματος. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτό το εγγενές φυτό της Βόρειας Αμερικής είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, αλκυλαμίδια, φαινόλες και πολυσακχαρίτες, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό. Ωστόσο, τα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εχινάκειας είναι μικτά. Μια παλαιότερη μετα-ανάλυση, για παράδειγμα, βρήκε ότι η εχινάκεια συμβάλλει στη μείωση της διάρκειας και των πιθανοτήτων κρυολογήματος.

Μια άλλη μελέτη βρήκε ότι μειώνει τον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων του αναπνευστικού. Αντιθέτως, μια ανασκόπηση του 2014, 24 διπλών τυφλών δοκιμών με 4.631 συμμετέχοντες διαπίστωσε ότι τα προϊόντα εχινάκειας δεν παρέχουν οφέλη για τη θεραπεία του κρυολογήματος.

Αποφυγή γάλακτος

Το να αποφεύγετε το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι μια κοινή συμβουλή όταν αισθάνεστε άρρωστοι. Ωστόσο, ο Del Junco λέει ότι «δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία που να υποστηρίζουν την αποφυγή γάλακτος κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας», προσθέτοντας:

«Θα συνιστούσα να αποφύγετε το γάλα εάν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, αλλά διαφορετικά, το γάλα είναι μια εξαιρετική πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης, που σας είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας». Μερικοί άνθρωποι αναφέρουν αυξημένη βλέννα με την κατανάλωση γαλακτοκομικών. Αν αυτό ισχύει για εσάς, παραλείψτε το γάλα όσο είστε άρρωστοι.

Μέλι για πονόλαιμο ή βήχα

«Το φυσικό μέλι έχει αντιβακτηριακές, αντιικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες», λέει ο Del Junco. «Έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Συνιστώ να καταναλώνετε μέλι κατά τη διάρκεια της ασθένειάς σας στη φυσική του μορφή», προσθέτει ο Del Junco. Μια καθημερινή κουταλιά λειτουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο. «Αποφύγετε να ζεστάνετε το μέλι, γιατί η διαδικασία θέρμανσης θα μετουσιώσει τις πρωτεΐνες και τα ένζυμα, με αποτέλεσμα την απώλεια της ενζυμικής δραστηριότητας», εξηγεί.

Μην εκλάβετε τα παραπάνω ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να βάζετε το μέλι στο τσάι σας. Ειδικά αν το βρίσκετε καταπραϋντικό όταν είστε άρρωστοι. Η ενυδάτωση, με την οποία το τσάι μπορεί να βοηθήσει, είναι επίσης μια σημαντική πτυχή της ανάρρωσης από το κρυολόγημα.