Οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα είναι δημοφιλή – περίπου το 59% των ενηλίκων των ΗΠΑ αναφέρει ότι παίρνει τουλάχιστον ένα συμπλήρωμα διατροφής σε μια περίοδο 30 ημερών, με την τάση να είναι πιο κοινή στις γυναίκες παρά στους άνδρες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αν λαμβάνετε ήδη βιταμίνες, μπορεί να έχετε ερωτήσεις σχετικά με την λήψη τους. Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να πάρετε μια βιταμίνη; Είναι καλύτερο να λαμβάνετε βιταμίνες το πρωί ή το βράδυ; Ή, ποιες βιταμίνες δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί;

Πριν πάρετε κάποια βιταμίνη ή συμπλήρωμα είναι καλό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι ενώ η λήψη μιας πολυβιταμίνης μπορεί να είναι μια καλή κίνηση για εσάς και να υποστηρίξει έναν υγιεινό τρόπο ζωής , και ορισμένα μεμονωμένα συμπληρώματα μπορεί να συμβάλουν στην κάλυψη των θρεπτικών κενών σε άτομα που έχουν έλλειψη σε μια συγκεκριμένη βιταμίνη, δεν αντικαθιστούν όμως μια υγιεινή ισορροπημένη διατροφή.

“Οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ως ενίσχυση της καλής διατροφής. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να βασιστείτε σε ένα μάντρα “πρώτα η διατροφή” όταν πρόκειται να λάβετε τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά”, λέει η Marisa Moore, RDN, συγγραφέας του Plant Love Kitchen.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την καλύτερη στιγμή για τη λήψη βιταμινών και πώς να βελτιστοποιήσετε ορισμένα συμπληρώματα για να έχετε περισσότερα οφέλη για το σώμα μας.

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για λήψη βιταμινών;



Πολυβιταμίνη

Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση — εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. «Η καλύτερη ώρα της ημέρας για τη λήψη βιταμινών είναι διαφορετική για κάθε άτομο», λέει η Laura Iu, RD , πιστοποιημένη σύμβουλος διατροφής στη Νέα Υόρκη. «Εξαρτάται επίσης από τη δόση και τα φάρμακα που παίρνετε, καθώς ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορούν ενδεχομένως να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, τα οποία μπορεί να απαιτούν συγκεκριμένο χρόνο». Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί είναι έξυπνο να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή έναν διατροφολόγο πριν ξεκινήσετε ένα σχήμα βιταμινών.

Όποια ώρα και αν αποφασίσετε να πάρετε την πολυβιταμίνη σας, προσπαθήστε να μην την παίρνετε με άδειο στομάχι. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ναυτία ή στομαχική ενόχληση όταν ρίχνουν μια βιταμίνη χωρίς τίποτα στην κοιλιά τους.

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας , τα άτομα που μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από τη λήψη μιας πολυβιταμίνης, είναι

Άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω

Γυναίκες που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες

Γυναίκες που είναι έγκυες

Άτομα που έχουν ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά, κακή διατροφή ή διατροφική ανασφάλεια

Βιταμίνη C

Μπορείτε να λαμβάνετε βιταμίνη C όποτε είναι πιο βολικό για εσάς. Αυτή η βιταμίνη δρα ως αντιοξειδωτικό και βοηθά στην επιδιόρθωση των ιστών στο σώμα σας και βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου για την υποστήριξη του υγιούς δέρματος, των τενόντων και των συνδέσμων. Εάν ελπίζετε να αποκομίσετε περισσότερα από αυτά τα οφέλη παίρνοντας υψηλότερη από τη συνιστώμενη δόση βιταμίνης C, δεν υπάρχει κίνδυνος – είναι υδατοδιαλυτή, επομένως ο οργανισμός σας θα απομακρύνει τις υπερβολικές ποσότητες.

Βιταμίνη D

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η λήψη βιταμίνης D σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας θα επηρεάσει αυτό που κάνει για εσάς, αλλά ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την απόφασή σας είναι ότι είναι λιποδιαλυτή, που σημαίνει ότι η λήψη της με ένα γεύμα ή ένα σνακ που περιέχει λίπος μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφησή του. Η βιταμίνη D παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές από τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των οστών, του ελέγχου της φλεγμονής και του ανοσοποιητικού (σημαντικό κατά την περίοδο του κρυολογήματος και της γρίπης).

Β-βιταμίνες

Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είναι καλή, αλλά το πρωί μπορεί να είναι το καλύτερο αν χρειάζεστε ένα boost ενέργειας. Αυτή η ομάδα βιταμινών βοηθά στην απελευθέρωση ενέργειας από τους υδατάνθρακες, και επίσης παίζουν ρόλο στην καλή υγεία του εγκεφάλου. Αλλά και πάλι, η υπερβολική ποσότητα βιταμινών Β δεν θα σας δώσει μια επιπλέον μεγάλη ενεργειακή ώθηση ούτε θα σας μετατρέψει σε ιδιοφυΐα – είναι υδατοδιαλυτές, επομένως απλά θα ξεφορτωθείτε οτιδήποτε δεν χρειάζεται το σώμα σας.

Βιταμίνη Α

Λαμβάνετε τη βιταμίνη Α όποτε είναι βολικό, αλλά επειδή αυτή η βιταμίνη είναι λιποδιαλυτή, μπορεί να είναι καλή ιδέα να τη συγχρονίσετε σε ένα από τα γεύματά σας ή ένα σνακ. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τρόφιμα που περιέχουν υγιή λίπη, όπως αβοκάντο ή ξηρούς καρπούς και σπόρους. Η βιταμίνη Α παίζει ρόλο στην ανοσία, στη λειτουργία των οργάνων και είναι κλειδί για την αναπαραγωγική υγεία.

Βιταμίνη Ε

Δεν υπάρχει μαγική ώρα για να πάρετε αυτόν τον βασικό παράγοντα για την υγεία της όρασης, αλλά η λήψη του με το φαγητό μπορεί να είναι έξυπνη, καθώς είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη. Η βιταμίνη Ε είναι επίσης απαραίτητη για την καλή υγεία του αίματος, του δέρματος και του εγκεφάλου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν αποφασίσετε να πάρετε ένα συμπλήρωμα βιταμίνης Ε, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο για άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο.

Προγεννητικές βιταμίνες

Μπορείτε να τα παίρνετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας — αλλά επειδή οι προγεννητικές βιταμίνες θεωρούνται γενικά σημαντικό μέρος μιας υγιούς εγκυμοσύνης, πάρτε τις σε μια στιγμή που είναι πιο πιθανό να θυμάστε. Φυσικά πρέπει να λαμβάνονται έπειτα από την υπόδειξη του γυναικολόγου σας. Η σειρά των θρεπτικών συστατικών που υπάρχουν στις προγεννητικές βιταμίνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγιή ανάπτυξη και ανάπτυξη του εμβρύου.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει επίσημη «καλύτερη στιγμή» για τη λήψη βιταμινών, είτε πρόκειται για πολυβιταμίνες, ανεξάρτητα συμπληρώματα είτε για προγεννητικές βιταμίνες. Όμως, επειδή μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν στομαχικές διαταραχές όταν τα τρώνε χωρίς φαγητό και ορισμένες βιταμίνες είναι λιποδιαλυτές (που σημαίνει ότι το λίπος βοηθά στην απορρόφησή τους), μπορεί να θέλετε να στραφείτε προς τη λήψη βιταμινών με ένα γεύμα ή σνακ.