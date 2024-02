Ένα «έξυπνο» θερμικό σκουλαρίκι που αποτελείται από έναν πολύτιμο λίθο και από μια μικρή κυκλική πλακέτα κυκλώματος μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του λοβού του αυτιού του χρήστη.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον δημιούργησαν μια νέα ασύρματη φορητή συσκευή σε σχήμα σκουλαρικιού που μπορεί να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του λοβού του αυτιού του χρήστη. Σε μια μικρή μελέτη έξι ατόμων, το ‘έξυπνο’ αξεσουάρ ξεπέρασε ένα ‘έξυπνο’ ρολόι στην ανίχνευση της θερμοκρασίας του δέρματος κατά τις περιόδους ανάπαυσης. Οι ερευνητές είπαν ότι το ‘θερμικό σκουλαρίκι’ τους μπορεί επίσης να χρησιμεύσει στην διαχείριση του στρες, της πρόσληψης τροφής, της άσκησης και της ωορρηξίας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στις 12 Ιανουαρίου στο Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, αλλά η συσκευή δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη στο εμπόριο.

Το θερμικό σκουλαρίκι, το οποίο είναι περίπου στο μέγεθος και το βάρος ενός μικρού συνδετήρα, συνδέει έναν αισθητήρα στο αυτί με ένα μαγνητικό κλιπ. Ένας άλλος αισθητήρας που κρέμεται λίγα εκατοστά εκτιμά τη θερμοκρασία δωματίου. Οι αισθητήρες μπορούν να φτιαχτούν από ρητίνη ή να περιέχουν πολύτιμο λίθο χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ακρίβειά τους.

«Φοράω ένα έξυπνο ρολόι για να παρακολουθώ την υγεία μου, αλλά έχω διαπιστώσει ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν τα έξυπνα ρολόγια παρωχημένα, ογκώδη ή άβολα», δήλωσε ο συν-επικεφαλής συγγραφέας Qiuyue (Shirley) Xue , διδακτορικός φοιτητής του UW στο Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering.

Ο Xue ήταν περίεργος για το τι πληροφορίες θα μπορούσε να πάρει από τον λοβό του αυτιού και τελικά διαπίστωσε ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας του δέρματος στον λοβό, αντί στο χέρι ή τον καρπό, ήταν πολύ πιο ακριβής.

Η συσκευή έχει διάρκεια μπαταρίας 28 ημερών και συνοδεύεται από ένα τσιπ Bluetooth, δύο αισθητήρες θερμοκρασίας και μια κεραία. Μετά την ανάγνωση και την αποστολή των δεδομένων θερμοκρασίας, το σκουλαρίκι πέφτει σε ‘βαθύ ύπνο’ για εξοικονόμηση ενέργειας, αναφέρουν οι ερευνητές σε ένα δελτίο τύπου.

Η συνεχής θερμοκρασία του λοβού του αυτιού δεν έχει μελετηθεί ευρέως. Σε πέντε ασθενείς με πυρετό, η μέση θερμοκρασία του λοβού του αυτιού αυξήθηκε κατά 12 βαθμούς κελσίου σε σύγκριση με τις θερμοκρασίες 20 υγιών ασθενών, υποδηλώνοντας τη δυνατότητα του σκουλαρικιού για συνεχή παρακολούθηση του πυρετού.

«Τελικά, θέλω να αναπτύξω ένα σετ κοσμημάτων για την παρακολούθηση της υγείας», είπε ο Xue. «Τα σκουλαρίκια θα μετρούν τη δραστηριότητα και τους δείκτες υγείας, όπως η θερμοκρασία και ο καρδιακός ρυθμός, ενώ ένα κολιέ θα μπορεί να χρησιμεύσει ως οθόνη ηλεκτροκαρδιογραφήματος για την παροχή πιο αποτελεσματικών δεδομένων για την υγεία της καρδιάς».