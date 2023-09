«Η κλιματική κατάρρευση ξεκίνησε»: Με αυτό το πρωτοσέλιδο κυκλοφόρησε την Πέμπτη η γαλλική εφημερίδα «Liberation», περιγράφοντας το ακραίο κλιματικό φαινόμενο «Ωμέγα» που «επελαύνει» τα τελευταία 24ωρα στην Ευρώπη, με πρωτοφανείς βροχοπτώσεις και πλυμμήρες στην Ελλάδα και πρωτόγνωρο καύσωνα στη Γαλλία.

Όπως εξηγεί το γαλλικό δημοσίευμα, το φαινόμενο έλαβε τη συγκεκριμένη ονομασία από το τελευταίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, καθώς αποτυπώνεται στα γραφήματα με δύο ισοϋψείς καμπύλες στο βόρειο ημισφαίριο.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο τεκμηριώθηκε το 1952 και αναλύθηκε πλήρως μόλις το 2001, ενώ τα τελευταία 24ωρα «χτυπά» και πάλι την Ευρώπη, με εκτεταμμένες πλημμύρες σε Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία και Τουρκία, την ώρα που στη Γαλλία οι Αρχές προειδοποιούν για καύσωνα σε 14 διαμερίσματα.

«Η διάρκεια αυτού του ισχυρού καύσωνα, σε συνδυασμό με την έντασή του και τον όψιμο χαρακτήρα του, είναι αξιοσημείωτη για τη Γαλλία και άλλες ευρωπαικές χώρες». Σε άλλα χώρες της Ευρώπης, ο ουρανός παραπέμπει σε εικόνες... Αποκάλυψης. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τις έντονων βροχοπτώσεων που έχουν μετατρέψει σε ποτάμια περιοχές στην Ελλάδα και την Ισπανία. Την ίδια ώρα, στην Τουρκία όπως και τη Βουλγαρία, έπεσε σε μια μόνο ημέρα τόση βροχή όση θα έπεφτε σ΄ένα μήνα. Στις χώρες αυτές σημειώθηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων από το 1994.

«Στα γεωγραφικά μας πλάτη, ο καιρός καθορίζεται από τη μεταβλητότητα του jet-stream, ενός ισχυρού ανέμου που φυσά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και ο οποίος, όπως ένα ποτάμι, κάνει ελιγμούς και κυματισμούς », εξηγεί ο Fabio d'Andrea, ερευνητής στο «CNRS» (Εργαστήριο Δυναμικής Μετεωρολογίας).

«Αλλά όταν αυτοί (οι κυματισμοί) είναι πολύ μεγάλοι, μπορεί να παγώσουν. Αυτό αποκαλούμε "κατάσταση εμποδισμού"».

Europe is having one of the most textbook Omega blocks in memory. A heat dome flanked by two strong storms. A true atmospheric stalemate/ traffic jam, dumping Epic rains in Greece. These split flow jet streams & extreme blocks are becoming more common esp in Europe 1/ pic.twitter.com/H5ryHsC1Tn