Εξηγήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου για την απουσία ΦΕΚ διορισμού του κ. Μπεκίρη στη θέση του διευθυντή του πρωθυπουργού στη Βουλή ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ερωτήματα για τα προσόντα του και προειδοποιώντας ότι η αποπομπή του είναι μονόδρομος εάν δεν δοθούν απαντήσεις.

Εξηγήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου για την απουσία ΦΕΚ διορισμού του κ. Μπεκίρη στη θέση του διευθυντή του πρωθυπουργού στη Βουλή ζητά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, καταγγέλλοντας ότι, τέσσερις ημέρες μετά την ανάδειξη του ζητήματος, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση από την κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για το εάν ο κ. Μπεκίρης διαθέτει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα προβλεπόμενα προσόντα για τη θέση, καθώς και για το πώς ασκεί καθήκοντα διευθυντή του πρωθυπουργού χωρίς δημοσιευμένο ΦΕΚ διορισμού.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «απόλυτο σύμβολο της φαυλοκρατίας» και καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δώσει πλήρεις απαντήσεις.

«Ο κ. Μπεκίρης έχει πτυχίο; Δεν έχει και γι’ αυτό δεν μπορεί να συνταχθεί ΦΕΚ διορισμού; Πώς νομιμοποιείται να λαμβάνει αποφάσεις ως διευθυντής του Πρωθυπουργού όντας …εθελοντής;», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι, εάν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις για το ζήτημα, η αποπομπή του κ. Μπεκίρη αποτελεί μονόδρομο.