Καλά πληροφορημένες πήγες σημειώνουν πως οι σχετικές συζητήσεις για την απόκτηση του προηγμένου ισραηλινού συστήματος αεράμυνας SPYDER έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται ως δέλεαρ από το ΝΑΤΟ που διαμηνύει πως θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους πυραύλους S-300, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση συμφωνήσει να παραδοθούν στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνεται, η συζήτηση αφορά ακόμα και τη σταδιακή αντικατάστασή τους κι αυτό γιατί το ΝΑΤΟ τους προτιμά αφού είναι συμβατοί με τα δικά του αντίστοιχα συστήματα.

Τι είναι όμως το Spyder

Το SPYDER ("Surface-to-air Python and Derby") είναι ένα ισραηλινό κινητό σύστημα αεράμυνας μικρού και μεσαίου βεληνεκούς που αναπτύχθηκε από την Rafael Advanced Defense Systems με τη βοήθεια της Israel Aerospace Industries (IAI).

Το σύστημα αυτό σημείωσε μια επιτυχία - ορόσημο το 2005, όταν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον δοκιμαστικών στόχων στο Shdema του Ισραήλ οι οποίοι και επέφεραν άμεσα χτυπήματα. Έκτοτε, έχει παρουσιαστεί σε πολλές στρατιωτικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Το SPYDER είναι ένα σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος χαμηλού επιπέδου, ταχείας αντίδρασης, ικανό να χτυπήσει αεροσκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και πυρομαχικά ακριβείας.

Το σύστημα τοποθετείται πάνω σε ένα φορτηγό Tatra, Mercedes-Benz Actros, MAN TGS, Scania P-series, Dongfeng ή TELAR και εφαρμόζει τους πυραύλους Python-5 και Derby της ίδιας εταιρείας.

Ο εκτοξευτής SPYDER είναι σχεδιασμένος για την εκτόξευση πυραύλων επιφανείας-αέρος Python-5 και Derby, οι οποίοι έχουν πλήρη ομοιότητα με τους πυραύλους αέρος-αέρος, ενώ υπάρχουν δύο παραλλαγές: ο SPYDER-SR (μικρού βεληνεκούς) και ο SPYDER-MR (μεσαίου βεληνεκούς).

Και τα δύο συστήματα είναι συστήματα ταχείας αντίδρασης, παντός καιρού, δικτυοκεντρικά, πολλαπλών εκτοξευτών και αυτοκινούμενα. Μια τυπική πυροβολαρχία αποτελείται από μια κεντρική μονάδα διοίκησης και ελέγχου, έξι μονάδες εκτόξευσης βλημάτων και ένα όχημα ανεφοδιασμού.

Το SPYDER-SR χρησιμοποιεί το ραντάρ EL/M-2106 ATAR, ενώ το SPYDER-MR ενσωματώνει το ραντάρ EL/M-2084 MMR. Το τελευταίο είναι το ίδιο ραντάρ που χρησιμοποιείται από το σύστημα Iron Dome που βρίσκεται σήμερα σε υπηρεσία στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

{https://youtu.be/9mRNMIeUIMk?si=uu-EgnGXfKccpM5S}

Το Spyder All in One κι η επιτυχημένη δοκιμή του Γενάρη

Υπενθυμίζεται πως η Rafael ανακοίνωσε μόλις τον περασμένο Γενάρη την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δοκιμής του Spyder στη νεότερη διαμόρφωση του (All in One) που έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Η δοκιμή περιελάμβανε αναχαίτιση ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV) σε ένα δύσκολο επιχειρησιακό σενάριο, «επιτυγχάνοντας ένα άμεσο και αποτελεσματικό χτύπημα».

¨¨Όπως σημείωνε τότε η εταιρεία - σε ανακοίνωσή της - το σύστημα χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από πολλές στρατιωτικές δυνάμεις παγκοσμίως, παρέχοντας λύσεις αεράμυνας ενάντια σε διάφορες αεροπορικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, UAV, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Στην νέα του εκδοχή διαθέτει ενσωματωμένο ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικό εκτοξευτή, προηγμένο σύστημα ελέγχου και διοίκησης και τους πυραύλους PYTHON και Derby - όλα τοποθετημένα σε μια ενιαία πλατφόρμα.

«Η επιτυχία της δοκιμής με το σύστημα SPYDER All in One αντιπροσωπεύει άλλη μία τεχνολογική ανακάλυψη στην οποία πρωτοστάτησε η RAFAEL, παρέχοντας λύσεις προσαρμοσμένες σε διαφορετικές εξελισσόμενες απειλές σε διάφορους χώρους. Η επιτυχία της δοκιμής είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη του συστήματος έναντι διαφορετικών απειλών και καταδεικνύει την εξαιρετική αποτελεσματικότητα του συστήματος στην αναχαίτιση δύσκολων απειλών που εκτοξεύονται από το έδαφος», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της ισραηλινής εταιρείας.

{https://youtu.be/k99IzziFYps?si=-vIlmdZoBg4Y526l}