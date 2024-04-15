Η διαδικασία κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη, καθώς συμμετείχαν, είτε με διαδικτυακή ψήφο είτε δια ζώσης περισσότερα από 63.000 μέλη και φίλοι του κόμματος.
Στη λίστα των 35 υποψηφίων που θα συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατ’ αλφαβητική σειρά βρίσκονται οι ακόλουθοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, ανα περιφέρεια.
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
1) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
2) ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΠΟΔΗΜΟΙ
1) ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2) ΜΟΥΜΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
2) ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3) ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
4) ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΥΡΤΩ
5) ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
6)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8)ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9) ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10) ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11) ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΓΑΙΟ -ΒΟΡΕΙΟ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΙΓΑΙΟ-ΝΟΤΙΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
2) ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3) ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1) ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2) ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1) ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)
2) ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4) ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)
ΚΡΗΤΗ
1) ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
2) ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ