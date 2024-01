Οι Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ομόλογός του, πρίγκιπας Faisal, συζήτησαν για τις διμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

In Riyadh, FM George Gerapetritis held talks w/ Saudi Arabia FM, Prince Faisal bin Farhan Al Saud @FaisalbinFarhan. FMs discussed bilateral political & economic relations, as well as developments in the Middle East. ????? pic.twitter.com/okCeDAWELC