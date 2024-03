Ποικίλουν τα δημοσιεύματα της σημερινής για την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη χώρα μας, με αυτά του αντιπολιτευόμενου Τύπου να ξεχωρίζουν σε δριμύτητα και... καυστικότητα.

Η έγκυρη αλλά αρκούντως φιλοκυβερνητική İRT HABER εστιάζει στον «πολυ-αναμενόμενο» χαρακτήρα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης με τον περιεκτικό τίτλο «Πρώτη επίσκεψη μετά από 6 χρόνια»

Το τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV κλιμακώνει επί διημέρου τις επιθέσεις στον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος λίγους μήνες πριν απειλούσε να εισβάλει βράδυ στην Ελλάδα κι έρχεται στην Αθήνα, 6 χρόνια μετά ως φίλος.

«Αυτές τις μέρες δεν ερχόμαστε «ξαφνικά ένα βράδυ»! αναφέρουν σε άλλη ανάρτηση

TΤο ουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο είχε από χτες προαναγγείλει την επίσκεψη Ερντογάν... με τους πλέον δριμείς τόνους με τους απαξιωτικούς τόνους. Τη δημοσίευση αναπαρήγαγαν ήδη ελληνικά αλλά και κυπριακά μέσα ενημέρωσης

Από το "Miçotakis yok" στο "φίλε μου Κυριάκο": H κυβίστηση Erdogan δεν πέρασε απαρατήρητη από το αντιπολιτευόμενο Halk TV. "Τελικά είμαστε οι ψευτόμαγκες της γειτονιάς".

Το HalkTV της #Τουρκίας σημειώνει πόσο γρήγορα κάνει σαγιονάρες ο ισλαμιστής #Erdogan

«Ο ισλαμιστής πρόεδρος της Τουρκίας γενικά, επισκέπτεται την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι εξωτερικές πολιτικές του»

