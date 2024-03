Για την επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα, μίλησε ο Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στη συνεδρίαση του κόμματός του στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ενώ παράλληλα, βρήκε ξανά την ευκαιρία να επιτεθεί με σκληρά λόγια στον Νετανιάχου, τον οποίο δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «σφαγέα της Γάζας».

«Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας για την αύξηση των φίλων μας και τη μείωση των εχθρών μας. Δεν βλέπουμε τη διπλωματία ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των χωρών. Το κυριότερο είναι η βούληση για την επίλυσή τους πριν μετατραπούν σε αδιέξοδα. Αυτή είναι η προσέγγισή μας για την επίσκεψη που σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε στην Ελλάδα στις 7 Δεκεμβρίου. Διαφωνίες είχαμε χθες και θα έχουμε και σήμερα. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος ως δύο χώρες που μοιράζονται το ίδιο κλίμα και την ίδια θάλασσα. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Ελπίζω ότι το ταξίδι μας θα οδηγήσει στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας για τις χώρες μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan on his upcoming visit to Greece:



- We had differences with Greece in past, we might have differences in future as well

- This doesn’t mean we can’t reach a consensus as neighbouring countries on pending issues

- We'll focus on matters of cooperation…