Ο 35χρονος επιχειρηματίας και μόνιμος κάτοικος Μαϊάμι Στέφανος Κασσελάκης, υποψήφιος βουλευτής τουΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της ομογένειας, αναμένεται να ανακοινώσει το απόγευμα της Τρίτης την υποψηφιότητα του για την προεδρία του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Το mail που έστειλε ο Κασσελάκης στα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ:

Κοινοποίηση καλέσματος-επιστολής Στέφανου Κασσελάκη

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς μου για την προεδρία του κόμματος, θα βρεθώ την Τρίτη 29 Αυγούστου στα Χανιά.

Αισθάνομαι την ανάγκη, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου, η πρώτη μου δημόσια επαφή να γίνει στον τόπο καταγωγής μου και με τους ανθρώπους του τόπου μου.

Σας καλώ να συναντηθούμε, να γνωριστούμε καλύτερα και να συζητήσουμε τον τρόπο και τον δρόμο που πρέπει να διανύσουμε μαζί για την ανασυγκρότηση του κόμματος και την Αριστερά του μέλλοντος.

Ραντεβού την Τρίτη το απόγευμα στις 7.15μμ στους Τάφους του Βενιζέλου.

Στέφανος Κασσελάκης»

Βιογραφικό Στέφανου Κασσελάκη

Στο βιογραφικό του που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι:

«Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος Κασσελάκης εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος Κασσελάκης εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ”Στήλη του Φοιτητή” και αργότερα με το ”Χρώμα της Αγοράς”. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ”CVfromGreece”, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζει στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων».