Ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στην κούρσα διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του μεθαύριο, Τρίτη, 29 Αυγούστου.

Ο κ. Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι και από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Στο βιογραφικό του που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι:

«Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος Κασσελάκης εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος Κασσελάκης εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ”Στήλη του Φοιτητή” και αργότερα με το ”Χρώμα της Αγοράς”. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ”CVfromGreece”, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζει στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Η ανάρτηση Λιάκου

Μάλιστα, η διαφαινόμενη υποψηφιότητα του κ. Κασσελάκη φαίνεται πως «περνάει» στο εκσυγχρονιστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτική είναι η ανάρτηση στο Facebook του καθηγητή Ιστορίας Αντώνη Λιάκου ο οποίος έγραψε τα εξής για τον κ. Κασσελάκη:

«Ευχάριστη έκπληξη αυτός ο Κασσελάκης! Διαβάζω με θετικό πνεύμα το μανιφέστο του, και βλέπω ευρεία και εκτός των τειχών απήχηση. Για να δούμε! Σε κάθε περίπτωση, μετά από καιρό, Good News from Nowhere».