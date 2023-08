Με μία ανάρτησή της στα social media, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει ένα μήνυμα συμπαράστασης στον ελληνικό λαό για τη δοκιμασία που βιώνει τα τελευταία 24ωρα από τις καταστροφικές φωτιές.

«Ελλάδα, δεν είσαι μόνη σου, η Ε.Ε. είναι μαζί σου», τονίζει η Κομισιόν. «Συντονίζουμε τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης μέσω του μηχανισμού #EUCivilProtection για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να καταπολεμήσει τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί 8 αεροσκάφη, 40 οχήματα και 246 πυροσβέστες από 8 χώρες», αναγράφεται στο μήνυμα.

Στην ανάρτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «απάντησε» η Πολιτική Προστασία υπογραμμίζοντας τις ευχαριστίες της Ελλάδας. «Αυτή είναι η αληθινή ευρωπαϊκή αλληλευγύη στην πράξη», αναφέρει η Πολιτική Προστασία.

