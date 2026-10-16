Αν νικήσει στη Γαλλία η ΕΕ.

Ένας σοβαρός προβληματισμός αναπτύσσεται τελευταία στην κυβέρνηση σχετικά με την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας το καλοκαίρι του ΄27 εάν η ακροδεξιά Μαρί Λεπέν επικρατήσει στις Γαλλικές Προεδρικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν την Άνοιξη του επόμενου έτους.

Με ότι αυτό σημαίνει για όποια χώρα θα κληθεί αμέσως μετά να διαχειριστεί ένα τρικυμιώδες Ευρωπαϊκό σκηνικό.

Ας το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας γιατί μπορεί να αποδειχθεί παράγοντας εξελίξεων και στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας.

Λ.Ι.