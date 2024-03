Τα οικονομικότερα προϊόντα για τη Σαρακοστή μπορούν να δουν μέσω του ekatanalotis, οι καταναλωτές, μέσω του οποίου μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές ανά σούπερ μάρκετ .

Για παράδειγμα ο χαλβάς το ένα κιλό, έχει 5,68 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, 5,75 το κιλό στον Σκλαβενίτη και 9 ευρώ το κιλό στο My Market.

Η ταραμοσαλάτα τα 900gr στον ΑΒ κοστίζει 3,48 ευρώ και στον Σκλαβενίτη 1,74 τα 450gr.

Η τιμή στις γαρίδες κυμαίνεται στα 2,96 τα 450 gr στο My market και 4,95 ευρώ στον Σκλαβενίτη τα 450 gr.

Πατώντας εδώ μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές των σαρακοστιανών προϊόντων ανά σούπερ μάρκετ προκειμένου να επιλέξετε το σούπερ μάρκετ που συμφέρει την τσέπη σας.

Τα σούπερ μάρκετ (ηλεκτρονικά και φυσικά) τα οποία περιλαμβάνει η λίστα είναι ο ΑΒ Βασιλόπουλος, to Bazaar, ο Γαλαξίας, το efood, το efresh, το Discount Markt, το Κάντζας, ο Κρητικός, τα LIDL, o Μασούτης, τα Market in, τα My Market, ο Πιτσιάς και ο Σκλαβενίτης.

Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» και της Σαρακοστής είναι:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/ συσκευασμένο)

Φρυγανιές

Μακαρόνια Νο 6

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδας χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδας χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

Μαργαρίνες

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς

Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Ελληνικός καφές

Στιγμιαίος καφές

Γαλλικός καφές

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Σερβιέτες ή ταμπόν

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντιλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες

Το καλάθι της Σαρακοστής το οποίο θα ισχύσει μέχρι και τις 4 Μαΐου περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής προϊόντα:

Χαλβάς

Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές - λ.χ. μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες κ.ο.κ.)

Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη)