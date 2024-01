Εκτός των πράσινων τιμολογίων βέβαια θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια και για τα κίτρινα τιμολόγια. Ήδη η ΔΕΗ προσφέρει το πρόγραμμα ΔΕH myHome 4All. Η τιμή του ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα, όπως στο πράσινο τιμολόγια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται με τελική τιμή προμήθειας 0,12653 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις 500 κιλοβατώρες. Η εταιρία PROTERGIA έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα Value Fair, με τελική τιμή προμήθειας 0,13280 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το Helios Value, με τελική τιμή προμήθειας 0,16690 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το πρόγραμμα Plus, με πάγιο 1 ευρώ και τελική τιμή προμήθειας 0,16690 ευρώ ανά κιλοβοτώρα και το Value Simple, με 0,14060 ευρώ ανά κιλοβατώρα σύμφωνα με το ienergeia.gr.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράσινα τιμολόγια τον Ιανουάριο διαμορφώθηκαν περίπου στα 16 λεπτά, ενώ για τον επόμενο μήνα σύμφωνα με εκτιμήσεις θα διαμορφωθούν σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σίγουρα ένα ερώτημα είναι αν θα αλλάξει η εκπτωτική πολιτική των εταιριών. Υπενθυμίζεται, πως τον Ιανουάριο δεν ανακοίνωσαν όλες οι εταιρίες εκπτώσεις.

Συνθήκες μείωσης των τιμών στα τιμολόγια ρεύματος

Το γεγονός πως αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επωφελούνται από τα υψηλά αποθέματα φυσικού αερίου στις αποθήκες και πως καταγράφεται υψηλή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργεί τις συνθήκες μείωσης των τιμών. Σύμφωνα με το Green Tank (Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Δεκέμβριος 2023) oι ΑΠΕ (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία στην ηλεκτροπαραγωγή και το 2023 με αθροιστική παραγωγή 21,360 GWh. Για πρώτη φορά ξεπέρασαν κατά 2.2 ΤWh τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή τον λιγνίτη και το ορυκτό αέριο μαζί (19,144 GWh).

Ακολουθώντας μια διαρκώς αυξητική πορεία τα τελευταία 10 χρόνια οι ΑΠΕ είχαν βρεθεί στην πρώτη θέση και το δωδεκάμηνο του 2022, αλλά αφενός ήταν αρκετά πίσω από την αθροιστική συνεισφορά του ορυκτού αερίου και του λιγνίτη (-3.8 TWh) και αφετέρου είχαν πολύ μικρότερη διαφορά από το δεύτερο ορυκτό αέριο (+1,725 GWh το 2022 σε σχέση με τις +6,729 GWh το 2023).Επίσης παρά τη «βουτιά» του 2023 σε σχέση με το 2022, το ορυκτό αέριο παρέμεινε στη δεύτερη θέση (14,631 GWh), ενώ οι καθαρές εισαγωγές βρέθηκαν στην τρίτη θέση με 4,912 GWh. Ακολούθησαν ο λιγνίτης (4,513 GWh) και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (4,047 GWh).

Η συνεισφορά του λιγνίτη ειδικότερα επέστρεψε στα επίπεδα της δεκαετίας του ’70, ενώ το 2023 η χώρα λειτούργησε χωρίς λιγνίτη για 28 μέρες συνολικά (672 -όχι συνεχόμενες- ώρες). Παράλληλα, η χρήση ορυκτού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή ήταν η χαμηλότερη από το 2018.