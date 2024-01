Ο Justin Mohn, 32 ετών από την Πενσυλβάνια, αποκεφάλισε τον 68χρονο πατέρα του, και στη συνέχεια κράτησε ψηλά το κεφάλι του θύματος σε ένα πολιτικά φορτισμένο βίντεο στο YouTube, το οποίο κατακεραυνώνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο Mohn είπε ότι πολλοί τον έβλεπαν ως μεσσία και τον ήθελαν πρόεδρο και προέτρεψε τους συγγενείς που ζουν με ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να τους δολοφονήσουν.

Κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τους «ξυπνητούς όχλους» και τους μετανάστες που, όπως ισχυρίζεται, καταστρέφουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, και καταφέρθηκε εναντίον των «παγκοσμιοποιητών και των κομμουνιστών».

Το φρικιαστικό βίντεο διάρκειας 14 λεπτών, το οποίο παρέμεινε στο YouTube για έξι ώρες μετά την ανάρτησή του στις 17:30, πριν κατέβει, δείχνει τον Mohn να κρατάει το κεφάλι του πατέρα του μέσα σε μια αιματοβαμμένη πλαστική σακούλα τοποθετημένη μέσα σε ένα ασημένιο, έχοντας δηλώσει: «Η βία είναι η μόνη λύση στην προδοσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

Λέει: «Αυτό είναι το κεφάλι του Mike Mohn, ομοσπονδιακού υπαλλήλου για πάνω από 20 χρόνια και πατέρα μου. Βρίσκεται τώρα στην κόλαση για πάντα ως προδότης της χώρας του».

Η DailyMail ωστόσο, δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν ο Mike Mohn ήταν ομοσπονδιακός υπάλληλος.

«Η αστυνομία κλήθηκε για πρώτη φορά στο σπίτι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τρίτης και βρήκε ένα ακέφαλο πτώμα στο μπάνιο του» δήλωσε ο αρχηγός Τζο Μπαρτορίλα του αστυνομικού τμήματος του Μίντλεταουν.

«Μας κάλεσαν στο σπίτι και οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα και ανακάλυψαν τον πατέρα στον επάνω όροφο νεκρό», είπε.

«Επικοινώνησαν μαζί μας κάποιοι άνθρωποι της κοινότητας που μας γνωρίζουν και γνωρίζουν τον ίδιο και την οικογένειά του. Και ακούμε πολλά. Προφανώς είναι πολύ γνωστός στην κοινότητα μόνο και μόνο από τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε».

