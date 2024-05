Ο δανεισμός της Intralot

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουν οι αναλυτές την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου της Intralot. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στρατηγική της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση των δανείων που λήγουν το 2025 και το 2026.

Ο Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot, ο Χρυσόστομος Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο Ανδρέας Χρυσός, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, ο Βασίλειος Βασδάρης, Διευθυντής Φορολογικών και Λογιστικών Θεμάτων του Ομίλου, ο Αντώνιος Σκιαδάς, Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και Προϋπολογισμού του Ομίλου, και ο Μιχαήλ Τσαγκαλάκης, Διευθυντής Κεφαλαιαγορών, οι οποίοι θα απευθυνθούν στους αναλυτές και στους θεσμικούς επενδυτές, θα αντιμετωπίσουν ερωτήματα σχετικά με την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της εισηγμένης που λήγει εντός των επόμενων 20 μηνών. Το ζήτημα αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς η αντιμετώπιση του τρέχοντος κινδύνου αναχρηματοδότησης θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές της μετοχής και την αξιολόγηση της Intralot.

Η Tora Direct

Η θυγατρική του ΟΠΑΠ, Tora Direct, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο άνω των 11.500 POS τερματικών σημείων λιανικής και επεξεργάζεται εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές ετησίως. Η Tora Direct προχώρησε προ εβδομάδων στην έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 9 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω δάνειο διαιρείται σε 9.000 ομολογίες, η κάλυψη των οποίων έγινε εξ ολοκλήρου από τον ΟΠΑΠ. Το επιτόκιο του δανείου έχει δύο μέρη.

Ένα κυμαινόμενο μέρος που ισούται με το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ΟΠΑΠ, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 2,70% και ένα σταθερό μέρος 0,15% που καλύπτει τα έξοδα χορήγησης του δανείου και τα διαχειριστικά κόστη. Με την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, η Tora Direct, επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της βάση και να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή της στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η «χαμένη» μετάφραση

Η γλώσσα εργασίας στην Ετήσια Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commission - IOSCO) που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν τα αγγλικά. Καθώς σχολιάσθηκε αρνητικά η μη πρόβλεψη ύπαρξης μετάφρασης από τα ελληνικά στα αγγλικά, αυτό -όπως μας λένε- έγινε διότι το συνέδριο ήταν «tailor made» για ξένους επόπτες και όχι για Έλληνες ομιλητές.

Πάντως, δεδομένου ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συγκέντρωσε χορηγίες ύψους 85.100 ευρώ για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, δηλαδή υπήρχαν χρήματα για να υποστηρίξουν μια add value υπηρεσία, όπως η real time μετάφραση, θα μπορούσε τέλος πάντων να έχει υπάρξει η σχετική πρόνοια. Ποιοι ήταν οι χορηγοί του συνεδρίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς; Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (20.000 ευρώ), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (12.400 ευρώ), η Enterprise Greece (12.400 ευρώ), η Ελληνική Ένωση Τράπεζων (12.400 ευρώ), η Coral Shipping (6.200 ευρώ), η Ινφόρεξ Υπηρεσίες Οικονομικών Πληροφοριών και Πληροφορικής (6.200 ευρώ) και η Printec Ελλάς (3.100 ευρώ).

Οι εξελίξεις στην Avramar

Η διαδικασία κατάθεσης μη δεσμευτικών προσφορών για την Avramar μετατέθηκε από τις 31 Μαΐου στις 14 Ιουνίου. Μετά την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών, θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για τις δεσμευτικές προσφορές, αφού οι επενδυτές θα πρέπει να επισκεφθούν πολλές μονάδες εκτροφής, ιχθυογεννητικούς σταθμούς, συσκευαστήρια και μεταποιητικές μονάδες για τη διενέργεια due diligence. Έτσι, η διαδικασία πώλησης θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Πάντως ο χρόνος πιέζει καθώς το δάνειο των 20 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από τις πιστώτριες τράπεζες στα μέσα Μαρτίου επαρκεί μόνο για μέρος των αναγκών της εταιρείας, ενώ σύμφωνα με τη Deloitte, η ενδιάμεση χρηματοδότηση θα έπρεπε να είναι 40 εκατ. ευρώ.

Το λιμάνι του Λαυρίου

Έλληνες, Ασιάτες, Άραβες και Ισραηλινοί υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, μέσω την απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή). Στις ενδιαφερόμενες εταιρείες συγκαταλέγονται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΙΝΤΕΡΚΑΤ, η κοινοπραξία JET PLAN SHIPPING Co LTD - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, η κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD – PROMARINE, η κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. - MSC CRUISES S.A., η GULFTAINER COMPANY LTD, η IOTC INVESTMENTS S.C.S. και η ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD. Μετά την αξιολόγηση των φακέλων, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν στη δεύτερη φάση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου έχει αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Λαυρίου για 60 έτη μέσω σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία ισχύει μέχρι το 2062.