Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ανάρτηση των Coldplay. «Μην πιείτε πολύ αλκοόλ».

Οι θρυλικοί Coldplay, οι οποίοι ήρθαν για πρώτη φορά στην Αθήνα, δίνουν σήμερα Σάββατο 8/6 και αύριο Κυριακή 9/6 δύο μοναδικές συναυλίες στο ΟΑΚΑ, που φυσικά έγιναν sold out μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η αντίστροφη μέτρηση σταματά απόψε αφού το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία του θρυλικού, πλέον, sold out υπερθεάματος «Music of the spheres».

Με μια ανάρτηση, οι Coldplay δίνουν στο κοινό που θα προσέλθει στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία τους απόψε, μια σειρά από συμβουλές, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι δυσκολίες που φέρνει η ζέστη.

Μέσω του Instagram του συγκροτήματος, προτείνεται στους θεατές να μην περιμένουν στη ζέστη πολύ πριν τις 17:00, οπότε και θα ανοίξουν οι πόρτες του σταδίου. Μεταξύ άλλων, το post προτρέπει το κοινό να φορά αντηλιακό, καπέλο και να αποφύγει την υπερκατανάλωση αλκοόλ.

Στην ανάρτηση γράφουν χαρακτηριστικά:

«Μην φτάσετε πολύ νωρίς για τη συναυλία. Οι πόρτες δεν θα ανοίξουν πριν από τις 17:00 και δεν σας συμβουλεύουμε να καθίσετε έξω στη ζέστη.

Φέρτε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό (χωρητικότητας έως 500ml) που θα γεμίζετε ξανά. Υπάρχουν σταθμοί νερού όπου μπορείτε να ξαναγεμίσετε.

Φορέστε αντηλιακό.

Αποφύγετε την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ όσο βρίσκεστε στο χώρο. Θα σας αφυδατώσει.

Φορέστε ελαφριά ρούχα για να κυκλοφορεί ο αέρας.

Φορέστε καπέλο.

Εάν αισθάνεστε υπερβολική ζέστη, αναζητήστε σκιά όπου μπορείτε.

Ελάτε με ελαφρύ εξοπλισμό!

Λάβετε επίσης υπόψη ότι υπάρχει πολιτική για τις τσάντες, καθώς δεν επιτρέπονται τσάντες μεγαλύτερες από το μέγεθος Α4.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ή λιποθυμία, ζητήστε βοήθεια από το προσωπικό της συναυλίας και τις ιατρικές ομάδες».

Παρόλα αυτά, οι φαν έχουν αρχίσει ήδη να σχηματίζουν ουρά αναμονής έξω από το στάδιο.