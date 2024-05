Προτεσταντική εκκλησία στη Γερμανία έκανε δύο λειτουργίες υπό τους ήχους της Τέιλορ Σουίφτ με σκοπό να προσεγγίσει νέους.

Η εκκλησία ηλικίας 600 ετών στο Heidelberg, στη νοτιοδυτική Γερμανία έκανε δύο λειτουργείς το Σάββατο 12 Μαΐου χρησιμοποιώντας μουσικές της Τέιλορ Σουίφτ με σκοπό να εμπνεύσει θρησκευτικές συζητήσεις. Και οι 423 θέσεις σύντομα γέμισαν από ανθρώπους που ενθουσιάστηκαν με το πειραματικό event που είχε τίτλο «Αντιήρωας- Εκκλησιαστική λειτουργία με ήχους της Τέιλορ Σουίφτ».

Η ανταπόκριση ήταν τόσο δυνατή που η Heiliggeistkirche, γνωστή και ως εκκλησία του Αγίου Πνεύματος αποφάσισε να βάλει και δεύτερη τέτοια λειτουργία προκειμένου να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους πιστούς.

Ο πάστορας της εκκλησίας, ο Christof Ellsiepen, είπε στη Deutsche Welle ΄τι «η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος πάντα ήτα ένα μέρος ανταλλαγής. Γι’ αυτό μία λειτουργία με ποπ μουσική ταιριάζει τόσο καλά. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε χώρο σε ερωτήματα και θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά».

Στη λειτουργία ακούστηκαν κομμάτια όπως τα «Shake It Off» και «Must Be Something More». Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο βοηθός του πάστορα, Vinccenzo Petracca, αναγνωρίζει ότι τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ είναι δεκτικά προς κάθε ερμηνεία, αλλά έχει ένα ισχυρό χριστιανικό μήνυμα όπως και η στάση της απέναντι σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ, ειδικά την τελευταία δεκαετία ασχολούνται με θέματα όπως τα δικαιώματα των γυναικών, ο ρατσισμός, η ισότητα των φύλων. Ο πάστορας παρατήρησε πως αυτά τα ζητήματα έχουν κάνει την Τέιλορ Σουίφτ αντικείμενο κριτικής στους κύκλους της συντηρητικής χριστιανικής εκκλησίας ειδικά ανάμεσα στους Ευαγγελιστές στις ΗΠΑ. Η ίδια η Τέιλορ Σουίφτ έχει μιλήσει για την πίστη της.

Επόμενο πλάνο της εκκλησίας είναι να διοργανώσει λειτουργίες με τους ήχους της Billie Eilish και της Beyoncé.