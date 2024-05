H Iσπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στις 28 Μαΐου θα αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος. Η κίνηση αυτή είναι ιστορική καθώς η σχεδόν ταυτόχρονη απόφαση δύο μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης και της Νορβηγίας να αναγνωρίσουν επίσημα τo κράτος της Παλαιστίνης ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα κύμα για την αναγνώρισή του και από άλλα μέλη της ΕΕ ενώ μπορεί να επιταχύνει ανάλογα βήματα από μέλη των Ηνωμένων Εθνών, εντείνοντας έτσι την απομόνωση του Ισραήλ.

Μέχρι τώρα, 7 από τα 27 μέλη της ΕΕ αναγνωρίζουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος. Τα πέντε είναι περιοχές του πρώην ανατολικού μπλοκ που ανακοίνωσαν την αναγνώριση το 1988, όπως και η Κύπρος, πριν γίνει μέλος τη ΕΕ. Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος το 2014.

Η Τσεχία, μέλος της ΕΕ, υποστηρίζει ότι η αναγνώριση του 1988 από την πρώην Τσεχοσλοβακία, δεν υφίσταται με το νέο κράτος. Το έτερον ήμισυ, η Σλοβακία μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καμία επίσημη δήλωση για το αν ισχύει η αναγνώριση ή όχι. Τα μέλη της ΕΕ, Μάλτα και Σλοβενία υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Ορισμένα από τα 140 εκ των 190 συνολικά κρατών που εκπροσωπούνται στα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Γιατί είναι σημαντική αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους;

Το σχέδιο διχοτόμησης των Ηνωμένων Εθνών από το 1947 έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός Εβραϊκού και ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά οι Παλαιστίνιοι και ο ευρύτερος αραβικός κόσμος απέρριψαν την πρόταση γιατί θα τους έδινε λιγότερη από τη μισή γη, παρά το γεγονός ότι οι Παλαιστίνιοι αποτελούν τα δύο τρίτα του πληθυσμού.

Τον επόμενο χρόνο, ο αραβο-ισαηλινός πόλεμος είχε σαν αποτέλεσμα το Ισραήλ να έχει στην κυριότητά του ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Η Ιορδανία απέκτησε τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης και της ανατολικής Ιερουσαλήμ, και η Αίγυπτος τον έλεγχο της Γάζας. Στον πόλεμο του 1967, το Ισραήλ κατέλαβε κα τις τρεις περιοχές και απέτυχες οι συνομιλίες για ειρήνη.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλα κράτη της Δύσης στήριξαν την ιδέα ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με την ύπαρξη του Ισραήλ ( η λύση των δύο κρατών δηλαδή) . Επέμειναν ωστόσο το παλαιστινιακό κράτος να είναι μέρος της Palestinian statehood should come as part of a διαπραγματευτικής λύσης. Από το 2009 δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Παρά το γεγονός ότι κράτη της ΕΕ και η Νορβηγία δεν θα αναγνωρίσουν ένα ήδη υπάρχον κράτος, αλλά την πιθανότητα ενός, ο συμβολισμός βοηθά στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης των Παλαιστινίων και της άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στο Ισραήλ, προκειμένου να ανοίξει η συζήτηση για το τέλος του πολέμου.

Παλαιστινιακό κράτος: Γιατί τώρα;

Η διπλωματική πίεση στον Ισραήλ έχει ενταθεί καθώς η σύγκρουση με τη Χαμάς μετρά οκτώ μήνες. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε στις 11 Μαΐου με σημαντική με σημαντική διαφορά τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων και προνομίων στην Παλαιστίνη σαν ένα δείγμα αυξανόμενης διεθνούς στήριξης που ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ψήφισή της ως μέλος. Προς το παρόν η Παλαιστινιακή αρχή έχει δικαιώματα παρατηρητή και όχι μέλους.

Οι ηγέτες της Ισπανίας, της Ιρλανδία, Μάλτας και Σλοβενίας είχαν πει τον Μάρτιο ότι σκέφτονται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος ως μία «θετική συμβολή» απέναντι στο τέλος του πολέμου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είπε την Τετάρτη ότι «η αναγνώριση αυτή δεν είναι εναντίον κάποιου, δεν είναι εναντίον του ισραηλινού λαού. Στην πραγματικότητα είναι υπέρ της ειρήνης , της δικαιοσύνης και της ηθικής συνοχής αι σταθερότητας». Ο Νορβηγός ΥΠΕΞ Espen Barth Eide είπε στο The Associated Press ότι ενώ η χώρα στηρίζει επί δεκαετίες την εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους η αναγνώριση είναι [ένα χαρτί που μπορείς να παίξεις μία μόνο φορά».

«Νομίζαμε ότι η αναγνώριση θα μπορούσε να έρθει στο τέλος της διαδικασίας. Τώρα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η αναγνώριση πρέπει να έρθει ως ώθηση, ως ενίσχυση μιας διαδικασίας».

Ποιες είναι οι επιπλοκές της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους;

Δεκάδες χώρες έχουν αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος αλλά καμία από τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις δεν το έχει κάνει και δεν είναι σαφές πόση διαφορά μπορεί να έχει η κίνηση των τριών αυτών χωρών.

Ακόμα κι έτσι, η αναγνώριση ωστόσο θα σήμαινε ένα σημαντικό επίτευγμα για τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι πιστεύουν ότι προσδίδει διεθνή νομιμότητα στον αγώνα τους.

Η Νορβηγία είπε ότι θα αναβαθμίσει το γραφείο του αντιπροσώπου της για την Παλαιστίνη σε πρεσβεία, αλλά δεν ήταν σαφές τι θα κάνουν η Ιρλανδία και η Ισπανία. Ωστόσο ελάχιστα είναι πιθανό να αλλάξουν βραχυπρόθεσμα. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν σταματήσει και η σκληροπυρηνική κυβέρνηση του Ισραήλ δεν υποκύπτει

Η απάντηση του Ισραήλ

Το Ισραήλ αντέδρασε άμεσα την Τετάρτη ανακαλώντας τους πρεσβευτές του στην Ιρλανδία, τη Νορβηγία και την Ισπανία. Η ισραηλινή κυβέρνηση επικρίνει τις συζητήσεις για την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης ως «ανταμοιβή» για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και απορρίπτει κάθε κίνηση για τη νομιμοποίηση των Παλαιστινίων διεθνώς. Βήματα όμως, όπως αυτά των τριών ευρωπαϊκών χωρών θα σκληρύνουν την παλαιστινιακή θέση και θα υπονομεύσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία, λέει το Ισραήλ, επιμένοντας ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ συχνά απαντά σε αποφάσεις ξένων χωρών που θεωρούνται αντίθετες με τα συμφέροντά του, καλώντας τους πρεσβευτές αυτών των χωρών και τιμωρώντας επίσης τους Παλαιστίνιους μέσω μέτρων όπως το πάγωμα στην μεταφορά φόρων, προς την Παλαιστινιακή Αρχή που δεν έχει μετρητά.

Ποιος αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

Περίπου 140 χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει έναν Παλαιστινιακό κράτος, ποσοστό δηλαδή άνω των δύο τρίτων του του συνόλου των μελών των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένες μεγάλες δυνάμεις έχουν δείξει ότι η στάση τους μπορεί να εξελίσσεται εν μέσω της κατακραυγής για τις συνέπειες της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους όσο η Χαμάς παραμένει στη Γάζα, αλλά ότι υπάρχει ενδεχόμενο να συμβεί ενώ οι ισραηλινές διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστίνιους ηγέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Γαλλία ανέφερε ότι δεν είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ακόμη και αν δεν είναι αντίθετη στην ιδέα. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Stéphane Séjourné, σε σχόλια, που μετέδωσε το υπουργείο του μετά από συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον Ισραηλινό ομόλογό του την Τετάρτη, είπε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους πρέπει να είναι «χρήσιμη» για την προώθηση μιας λύσης δύο κρατών και πρότεινε ότι αν γίνει τώρα δεν θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στην επιδίωξη αυτού του στόχου.

Αλέξης Χαρίτσης: Καλώ για μία ακόμη φορά τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να προχωρήσουν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Με δήλωση του από πλευράς Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης καλεί εκ νέου την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ειδικότερα όπως αναφέρει «Πριν από λίγη ώρα οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ενώ, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προτίθεται να πράξουν το ίδιο. Αυτή είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η Ευρώπη που στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Απέναντι σε μια γενοκτονία που συντελείται σήμερα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού απέναντι σε εγκλήματα πολέμου, όπως καλεί ο γενικός εισαγγελέας να τα χαρακτηρίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Καλώ για μία ακόμη φορά τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να πάψουν να είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου. Να προχωρήσουν στην άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, όπως άλλωστε προβλέπει και η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του Δεκεμβρίου του 2015. Να πάψουν να εμπλέκουν τη χώρα μας σε πολεμικές επιχειρήσεις και να επιστρέψει φρεγάτα Ύδρα από την Ερυθρά Θάλασσα. Η χώρα μας, η Ελλάδα, οφείλει να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτή η πλευρά, είναι η πλευρά της αλληλεγγύης, είναι η πλευρά του ανθρωπισμού, είναι η πλευρά του διεθνούς δικαίου. Εμείς, ως Νέα Αριστερά αυτή την πλευρά της ιστορίας έχουμε επιλέξει.»

Με πληροφορίες του Associated Press